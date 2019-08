Los Medias Rojas bajan al mexicano HÃ©ctor VelÃ¡zquez a Triple-A

BOSTON._ Los Medias Rojas de Boston anunciaron que subieron al infielder Chris Owings desde Triple-A Pawtucket. Para hacerle espacio a Owings en el róster, los Patirrojos bajaron a Pawtucket al derecho mexicano Héctor Velázquez.

Velázquez, de 30 años, realizó 26 presentaciones (ocho como abridor) por el club de Boston esta campaña, registrando 5.81 de efectividad. El diestro debutó en la Gran Carpa con Boston en el 2017 y desde entonces lleva marca de 11-7 con promedio de carreras limpias de 3.94 en 81 presentaciones (19 salidas).

Owings, de 27 años, firmó un contrato de liga menor con los Patirrojos el 17 de junio. En 44 partidos en Triple-A, Owings llevaba promedio de .325 (de 163-53) con 11 jonrones y OPS de .980. En su carrera de Grandes Ligas ha jugado como titular en el campo corto (217 juegos), la segunda base (158), la tercera base (18), el jardín central (63), jardín derecho (60) y jardín izquierdo (cuatro).

👋 Chris Owings!

Welcome to the #RedSox and the leadoff spot. pic.twitter.com/2YijSk32FI