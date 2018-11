Los Mets no pretenden cambiar a sus estelares abridores

Noah Syndergaard sería poco probable que cambie de equipo

Los Mets no harían cambios en su pitcheo abridor durante el presente receso invernal.

Es poco probable que los Mets estén contemplando cambiar a Noah Syndergaard ni a cualquiera de los otros abridores como parte de su plan para reforzarse de cara a la campaña del 2019, según informó Ken Rosenthal de MLB Network.

Las fuentes también le indicaron a Rosenthal que varios equipos han expresado gran interés en los abridores de Nueva York, pero el club no tiene previsto pasar por una reconstrucción.

Rosenthal informó el fin de semana que los Padres todavía tienen en la mira a Syndergaard después de tratar de realizar un canje en la fecha límite del 31 de julio, pero las mejores fichas de los Frailes están en su excelente sistema de Ligas Menores. Está por verse si San Diego aún tiene posibilidades de realizar la transacción debido a que los Mets intentan ser contendientes en el 2019.

Por otra parte, Rosenthal señaló que el ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Jacob deGrom, no sería cambiado en un futuro cercano debido a que el conjunto de Queens tratará de acordar una extensión con el derecho. Nueva York podría realizar un canje por el as si las negociaciones no avanzan, pero Rosenthal agregó que el proceso de un nuevo contrato tomaría varios meses.

Los Mets también estarían activos en el mercado de agentes libres, como lo prometió el nuevo gerente general Brodie Van Wagenen. Según Rosenthal, un representante de un abridor agente libre calificó a los Mets como “bastante activos en el mercado”. Sin embargo, otro agente dijo que no se le puede prestar mucha atención a los rumores de inicios de temporada muerta.

