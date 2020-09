NBA

Los Nuggets de Denver resisten y vencen a los Lakers de Los Ángeles, para acercarse en la serie

Los de Colorado recortar la diferencia en la final de la Conferencia Oeste

Noroeste / Redacción

Después del golpe del triple de Anthony Davis en el segundo partido, este martes los Nuggets mostraron sus ganas de recuperarse. Fueron más intensos y jugaron mucho mejor que los Lakers para ganar por 114-106, con Jamal Murray, Nikola Jokic y Jerami Grant como figuras

El cuarto partido de la serie tendrá lugar el próximo jueves 24 de septiembre, a las 20.00 hs. de CDMX, 22.00 hs. de Argentina y 03.00 hs. de España.

Jokic jugó el primer cuarto con el peso ofensivo que suele tener en el final de los partidos y que le exigimos que tenga siempre. Así es más fácil para los Nuggets. El serbio dominó desde la pintura y aportó 11 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Cerró los 12 minutos iniciales con un tiro directo desde el circo para el 29-27 de Denver.

Los Lakers por el momento son “Deportivo LeBron James + Anthony Davis”. El Rey jugó un buen primer cuarto con 6 puntos y 5 asistencias, haciendo de todo, y Davis, a pesar de errar bastante (2-5 de campo, tomando varios tiros desde media distancia) sumó lo suyo. Pero los Lakers no están cómodos, no defienden bien la pintura, no pueden correr y no encontraron la habitual respuesta del ingreso de Rajon Rondo y Alex Caruso. Kyle Kuzma lleva 5 tantos y JaVale McGee 4. Vogel todavía no utilizó el recurso de defender a Jokic con Dwight Howard.

Denver Nuggets aplastó a Los Angeles Lakers por momentos en el segundo cuarto. Fue para tanto como la diferencia máxima de 18 puntos (50-32) lo indicó. El equipo de Mike Malone fue totalmente superior e incluso sacó esa ventaja gigante en un momento en el que no tuvo a Nikola Jokic en cancha: abrió el segundo período con un parcial de 15-3 en el que Monte Morris fue el jugador que volvió locos a los angelinos.

Igualmente, los Lakers tienen que estar contentos por estar perdiendo por apenas 10 puntos tras un primer tiempo tan malo. El ingreso final de LeBron James para los últimos tres minutos les permitió eso. Cerraron con un parcial de 8-2 que tuvo a LBJ anotando un doble y repartiendo asistencias para triples de Morris y KCP y ahora la diferencia no es tan holgada como lo indicó el desarrollo del juego.

Mientras que LeBron ya está cerca del doble-doble con 10 puntos y 9 asistencias, Anthony Davis ya suma 16 tantos en 8 intentos al aro. El resto no pasa la barrera de las cinco unidades. Y el 4-13 en triples en un problema para los angelinos pero más lo son las 9 pérdidas de balón que abrieron camino a ¡16! puntos de Denver.

Denver, en tanto, encontró más caminos: 15 puntos y 4 asistencias de Jokic, 12 tantos y 6 asistencias de Murray, 12 puntos de Morris y 9 tantos de Michael Porter Jr. En los tableros hay clara superioridad de los Nuggets por 23-12. Fueron un equipo mucho más intenso y se notó.

Parecía que los Lakers se recuperaban y se encendían alarmas en Denver: los angelinos abrieron el último cuarto con un parcial de 5-0 de la mano de KCP y achicaron la diferencia a apenas cinco tantos. Dio la impresión de que finalmente iban a levantar la intensidad defensiva, presionando a Murray. Pero fue simplemente una falsa alarma. Los Nuggets continuaron su dominio anterior en el inicio del segundo tiempo y ganaron el tercer cuarto por 30-22 para tener un margen de 18 puntos con 12 minutos por jugar.

Jamal Murray y Nikola Jokic siguen haciendo lo que quieren, pero el factor X fue Jerami Grant. El alero sacó un parcial de 6-0 de la galera y generó mucho desde su defensa para que Denver vuelva a llevar la diferencia al doble dígito tras esa arremetida inicial de Lakers, que pudo haber estado más cerca incluso tras una falta flagrante cobrada a Murray por un codazo a LeBron James. De hecho la diferencia de Denver había sido de 20 tantos, pero un poco de Davis y Rondo en el cierre sirvió para achicar distancias.

Con una jugada espectacular de Jamal Murray, Denver sacó una diferencia máxima de 20 puntos en el inicio del último cuarto. ¿Todo definido ahí? No, pues les quedaría mucho por sufrir hasta poder festejar.

Los Lakers tuvieron una jugada de tres puntos de Davis seguida por un triple de LeBron, volvieron a oler sangre, pasaron a defender en zona y con LBJ, Rondo, Caruso, Kuzma y Davis en cancha lograron un parcial de 18-2 en cuatro minutos para achicar a 99-96 la ventaja de los Nuggets, unos Nuggets sin respuesta ofensiva: casi todas sus posesiones terminaban en pérdida de balón y regalándole puntos fáciles en transición a los angelinos.

Al final el que desatascó el partido en el clutch esta vez no fue Jokic, sino que Jamal Murray se hizo grande para Denver: clavó un triple tremendo tras stepback para el 106-99, encontró a Millsap a la jugada siguiente y después sumó un triple más. Así Denver terminó ganando por ocho tantos un partido que casi les escapa de forma increíble en el final a ellos, los reyes de las remontadas, que fueron el primer equipo en sacarle una ventaja de 20 puntos a los Lakers en un encuentro de estos Playoffs.