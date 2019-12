Los Power Rangers tendrán una nueva película ambientada en los 90

El creador de ‘The End of the F---ing World’ negocia para dirigir este reinicio del equipo que será amparado por Paramount Pictures

Noroeste / Redacción

Paramount Pictures está trabajando en una nueva película de los Power Rangers que dejará atrás lo hecho por la cinta de 2017 (que fue desarrollada por Lionsgate) y se presentará con un nuevo elenco y equipo creativo.

En ese sentido, desde The Hollywood Reporter cuentan que el estudio está negociando con Jonathan Entwistle para que asuma la dirección el proyecto.

Entwistle, quien es reconocido por crear la serie The End of the F—ing World, todavía no sella un acuerdo con Paramount por lo que su participación en esta iniciativa no está completamente asegurada, citó mouse.latercera.com.

Power Rangers es una de las franquicias más queridas por todos quienes crecieron en los 90, sin embargo, la película más reciente de la saga no alcanzó el éxito que sus responsables esperaban. Pero parece que esta nueva producción quiere apostar por volver literalmente a las raíces de la saga y presentar su historia en la década de 1990.

De acuerdo a THR, la nueva película “involucra un elemento de viaje en el tiempo que llevará a los niños a la década de 1990″.

En ese sentido, los protagonistas que serán jóvenes de la época actual deberán “encontrar una manera de volver a su presente al estilo de ‘Volver al Futuro’”.

El guión del reinicio de los Power Rangers correrá por cuenta de Patrick Burleigh (Peter Rabbit 2: The Runaway), mientras la producción estará a cargo de Hasbro a través de Allspark Pictures.

Hasbro compró Power Rangers el año pasado, por lo que esta será la primera película de la franquicia tras esa adquisición y se sumará a otras películas producidas con Hasbro y Paramount como Bumblebee y los proyectos de Snake Eyes y Micronauts.