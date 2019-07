Los que estaban acostumbrados a lucrar no estÃ¡n contentos con el combate a la corrupciÃ³n, dice LÃ³pez Obrador

Los que estaban acostumbrados a lucrar no están contentos con el combate a la corrupción, dice López Obrador

Durante su visita por el Hospital Rural de Zongolica, Veracruz, el Presidente recordó que en los últimos 25 años no se consideraba como un delito grave la corrupción. Desde que estaba gobernando Salinas se cambió el código penal para que no fuera delito grave la corrupción, precisó

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo esta mañana, desde el Hospital Rural de Zongolica, Veracruz, que los que estaban acostumbrados a lucrar no están contentos con el combate a la corrupción.

Durante el mitin, recordó que en los últimos 25 años no se consideraba como un delito grave la corrupción. “Desde que estaba gobernando Salinas se cambió el código penal para que no fuera delito grave la corrupción”, precisó el mandatario.

“Con los malos gobiernos y con la corrupción, retrocedíamos. En vez de progresar había retrocesos: cada vez más pobreza, más inseguridad, más violencia. Esa fue la herencia que dejaron los gobiernos neoliberales de los últimos 36 años”, destacó frente a los veracruzanos.

Asimismo, consideró que en los lugares del país donde hay más pobreza, se despertó la ambición. “Hasta asesinatos por robarse el dinero de los ayuntamientos”, dijo. Antes criticó que de un Gobernador corrupto llegaba otro; de un Alcalde corrupto se pasaba a otro.

En su discurso, López Obrador reiteró su compromiso de no dar tregua ni un paso atrás a su plan de combate a la corrupción, y afirmó que le gusta ver a la gente protestar por sus propias causas.

“Me gusta que la gente luche porque vengo de ser opositor. Nada más que se luche con causa justa, porque yo nunca fui un rebelde sin causa. Pero no, ‘que vamos a cerrar las calles, que vamos a cerrar las carreteras y que así vamos a negociar’. Se acabó. No voy a ser cómplice de la corrupción”, aseveró.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal subrayó la necesidad de limpiar la corrupción en el Gobierno “como se barren la escaleras, de arriba para abajo”, ya que antes, aseguró, los dirigentes de los partidos recibían dinero público y repartían una parte en “despensas, frijol con gorgojo”, mientras que ellos se quedaban con las “tajadas más grandes”.

“Ellos con sus camionetotas último modelo, ropa de marca, alhajas, sombrero tejano. Se acabó con esos líderes”, dijo.

También confió en que ya no habrá presidentes municipales que ganen 100 mil o 150 mil pesos. “Los regidores, que se pelean cada vez que hay una elección. No buscan ser candidatos a Presidente Municipal, buscan ser regidores porque allí está el sueldo elevadísimo. Y para firmarle las cuentas por un apoyo, un moche”, indicó.

Por otra parte, el Presidente realizó de nuevo una consulta a mano alzada, pero esta ocasión fue para preguntar a los presentes si sabían qué eran el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).

“Honor a la verdad, que levanten la mano los que saben qué es el Coneval. Que levanten la mano los que no saben qué cosa es el Coneval”, pidió a los asistentes.

Luego de que muy pocos levantaran la mano, el tabasqueño explicó que el organismo fue creado para medir la pobreza en México. Sin embargo, consideró que ese tipo de organismos se crearon para simular.

“Todos los organismos con oficinas, funcionarios bien pagados, oficinas lujosas, rentadas. No conocen ni siquiera las comunidades, tan es así que las comunidades no los conocen a ellos”, comentó entre las risas de los presentes.

El director de Coneval llevaba 13 años y quería seguir ahí. Por cuestiones de honestidad, debería entender que ya no es la misma política. Luchamos en contra de la política neoliberal. Claro que caló hondo porque fueron 36 años de esa política y ahora que se dan los cambios, pues nada más iba a ser lo superficial por encimita. No es cambio de Gobierno, es cambio de régimen. El que era director le dice a Proceso le dice que yo ya abandoné mi compromiso de atender a los pobres. Claro que no, le puedo demostrar que los pobres están recibiendo más apoyo que nunca. Apoyo, beneficios. ¿Saben por qué es la molestia? Porque yo llegué a la presidencia y me bajé el sueldo. El Gobierno estaba ensimismado. No le llegaba dinero a la gente, todo se quedaba en aparatos burocráticos”.