Los Ravens toman revancha y echan a los Titans

Desde que terminó el partido de la ronda divisional de la temporada pasada en el que los Titans los derrotaron en su casa, los Ravens tenían en la mente cobrar revancha, como fuera.

Y la revancha llegó en los Wild Cards. Baltimore ganó 20-13 en el Nissan Stadium y dejó fuera a Tennessee, con todo y Derrick Henry, que fue limitado a 40 yardas, además de dominar en el juego terrestre y con una notable labor de su defensiva.

FINAL: The @Ravens advance to the Divisional Round! #RavensFlock #SuperWildCard pic.twitter.com/Mpkq6DJ0qv