Lozoya impugnarÃ¡ decisiÃ³n de Juez de no llamar a declarar a PeÃ±a y Videgaray

Lozoya impugnará decisión de Juez de no llamar a declarar a Peña y Videgaray

Es claro que ha existido una violación flagrante a los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio, dice el abogado defensor Javier Coello Trejo

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- La defensa de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, informó que se impugnará la decisión judicial de no citar al ex mandatario ni a Luis Videgaray Caso, ex titular de Hacienda, a declarar sobre el caso Agro Nitrogenados.

En un comunicado, Javier Coello, abogado de Lozoya, informó sobre la impugnación.

“La Fiscalía indebidamente solicitó una orden de aprehensión en contra de mi representado Emilio Ricardo Lozoya Austin, en lugar de conducirlo al procedimiento mediante citatorio, situación que evidentemente generó que mi defenso no tuviera oportunidad de ofrecer sus datos de prueba, ya que de haberlo citado, hubiera acontecido; por lo que es claro que ha existido una violación flagrante a los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio, por lo que en tiempo y forma se presentará el Recurso de Queja, para que un Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, lo estudie y resuelva lo conducente”, se lee en el documento citado por medios.

Esta mañana se informó que una juez federal negó el recurso solicitado por Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, para llamar a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el caso Agro Nitrogenados.

Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, fue quien rechazó dicho recurso interpuesto por la defensa del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se desestimó pedir los testimonios de los ex funcionarios después de considerar que no podrían entrar al análisis de las pruebas ofrecidas por Lozoya porque no fueron analizadas previamente por un juez de control federal, es decir, el del Reclusorio Norte, el cual libró la orden de aprehensión en su contra el pasado 25 de mayo, por presunto lavado de dinero.

Al respecto, Coello Trejo aclaró que esto no es posible, pues se necesita que su cliente sea vinculado a proceso y como no ha ocurrido, anunció que presentarán un recurso de queja ante la resolución de la juez.

LO PIDIÓ POR ESCRITO

El 4 de julio se informó que Lozoya Austin solicitó por escrito a Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, autorizar los interrogatorios del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, por la compra que la paraestatal mexicana realizó de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), en 273 millones de dólares.

Según lo informaron varios diarios nacionales, basados en informes del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ex director de Pemex pidió nueve testimonios, incluidos los de Pedro Joaquín Coldwell, ex titular de la Secretaría de Energía (Sener); Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la SHCP, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lozoya Austin solicitó, también, los testimonios de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la petrolera mexicana, y de Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de la paraestatal y de Pemex Fertilizantes.