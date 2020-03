Lucharemos hasta el final: Francisco Contreras

El mediocampista surgido de La Pecera señaló que se siente contento de colaborar con goles para Dorados y que el cierre de torneo será clave

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa continuó con los entrenamientos la mañana de este martes en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey bajo la dirección de David Patiño y su equipo de trabajo.

El Gran Pez trabaja intensivamente en la preparación de cara al duelo de jornada 8 contra TM Futbol Club, a desarrollarse en la capital sinaloense.

El mediocampista culichi, Francisco Contreras, se manifestó animado por sumar su cuarta asistencia de la campaña y aseguró que personalmente se siente en buena forma para encarar la recta final del Clausura 2020 en su mejor versión.

“En lo personal me siento muy contento de aportar algo al equipo, siempre he venido trabajando muy duro para esto, yo creo que una de mis cualidades más importantes es dar pases a mis compañeros para hacer goles. Me he sentido contento a nivel individual, estoy trabajando fuerte para seguir jugando y generando competencia en el equipo”, apuntó el zurdo nacido en Culiacán.

Contreras analizó el empate a tres tantos frente al Atlético Zacatepec y desmenuzó el compromiso para enumerar los factores que la tropa sinaloense deberá corregir para los últimos cuatro encuentros de cierre de torneo.

“Creo que el primer tiempo no fue bueno, pero el segundo sí, hicimos un gran papel en la segunda parte, tuvimos incluso oportunidad de traer la victoria, pero desafortunadamente no la metimos y no nos queda más que seguir trabajando” declaró el dorsal número 20.

Sobre el rival en turno, TM Futbol Club, el popular “Panchito” aceptó que es un rival importante, pero se dijo con plena confianza de sacar el triunfo.

“Es un rival complicado, pero nos estamos preparando para sacar esta victoria y sabemos que es un rival directo en la pelea por la clasificación”.

