DÍA DEL MAESTRO

Luis Antonio Martínez, un ex profesor que se volvió amante del atletismo

El antes académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, en Mazatlán es un frecuente corredor en las pedestres

Noroeste / Redacción

15/05/2019 | 08:28 AM

MAZATLÁN._ “El atletismo me abre la puerta del día”, expresó el profesor Luis Antonio Martínez Peña luego de cumplir 10 años dentro del atletismo nacional y sumar ya 12 participaciones en maratones.

El también profesor inició su andar por los diferentes eventos atléticos en Mazatlán por una indicación médica, hoy disfruta que competencia en la que participa y la compañía de diferentes atletas de la localidad.

“Yo empecé caminando por recomendación del doctor en malecón, empecé a ver a la gente que corría y encontré a Marcial Martínez, compañero de trabajo, él me invitó a la pista en Sahop, donde conocí a los entrenadores Juan Manuel Viera y Nohemí, fue cuando me integré en el grupo de la maestra en la mañana, ya que era el horario que se acomodó con mi trabajo.

“Fue en ese espacio donde empecé a trabajar un poco más formal este deporte y donde conocí a mis primeros compañeros, me relacioné poco a poco con ellos, luego empecé a salir al Armadillo e hice mis primeros 5 k en el 2011 en el Gran Maratón Pacífico, pero al día siguiente me avente los 21”, recordó sonriente.

Tras participar en la máxima justa atlética de Mazatlán, el catedrático no se quedó con la inquietud y decidió prepararse para próximos eventos.

“Cuando corro el 21 k en el Pacífico, se me hizo fácil, pero ya eran 2 horas y media y no llegaba, eso más que nada me motivo, ver tanta gente participando y a trabajar más por recomendación de la maestra, pero fue hasta el 2016 cuando hice mi primer maratón y hoy ya sumo 12”, señaló.

El atletismo forma hoy parte de la vida diaria Martínez Peña, quien como propósito principal tiene el seguir corriendo en diferentes eventos.

“Para mí fue abrir un portal desconocido, muy bonito en termino de relación humana, amistades de toda la vida, el atletismo me abre la puerta del día, una vez que corro por la mañana me siento bien el resto de día.

“En lo personal lo más que gustaría es seguir participando, he tenido logros como mi primer maratón, mi décimo maratón, el estar en la lista de maratonistas de Sinaloa al lado de grandes corredores, no se me gustaría llegar a los 25-30 maratones”.

Una década dentro del atletismo le ha brindado al corredor un motivo especial para continuar su andar en la vida y además ahora inspira fuera de las aulas.

“Yo llego a los 50 años al atletismo, tengo ya una década donde encontré un motivo muy especial para mi día a día, me encontré a mucha gente que son ejemplo como Jesús Nájera “Chespi”, Mary Olvera, muchas personas.

“Pero también uno tiene que ser ejemplo para que las cosas funcionen, encuentras muchas personas que han sido alumnos, ven en uno un ejemplo, además el atletismo te arrima a otras actividades, yo me uní al Urban y el también sentir triunfo de tus compañeros parte de ti, es muy bonito, solo espero seguir mucho tiempo en esto”, concluyó.