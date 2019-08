Luis Armando Andrade es tricampeÃ³n de 200 combinado en Parapanamericanos

LIMA 2019

Luis Armando Andrade es tricampeón de 200 combinado en Parapanamericanos

Conquistó la medalla de oro con 2:36.71, en la quinta jornada de la disciplina

Noroeste / Redacción

El tritón sudcaliforniano Luis Armando Andrade logró su objetivo y subió a lo más alto del podio en la final de 200 metros combinado individual SM8, con un tiempo de 2 minutos, 36 segundos. 71 centésimas, metal que representó la medalla de oro número 39 para México, en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Con este metal áureo, Luis Armando Andrade se coronó como tricampeón de la prueba en Juegos Parapanamericanos, tras sus cetros en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

“Me siento súper contento, después de lo que pasó ayer en la prueba de 100 mariposa, creo que saqué mi frustración y el enojo que pasé ayer en la alberca, hoy me fue bastante bien y estoy muy contento de contribuir con la medalla 39 y el récord para el país”, compartió el tritón quien en Lima 2019 cumple con su tercera justa parapanamericana.

“Dominé la prueba de principio a fin, me siento muy feliz porque tiene que ser una prueba de mucha estrategia, porque es en los cuatro estilos de natación, entonces trabajé mucho el pecho y dorso que son mis estilos más débiles y me fue bastante bien”, destacó el tricampeón parapanamericano, quien ayer consiguió la presea de plata en 100 mariposa S8.

“Ayer me sentía súper enojado, porque se supone que los jueces deben estar actualizados en las reglas y no fue así, no aplicaron la regla, entonces estuve seis o siete meses nadando de la forma que pedían en el nuevo reglamento, lo que aumenta mi tiempo y aquí no descalificaron a los que nadaron de la forma pasada, por lo que no tuve la presea de oro, pero este enojo lo canalicé en la prueba de hoy y me sentí muy bien”, agregó.

Armando, quien perdió su brazo izquierdo a los seis años de edad por un accidente en autobús, inició en la natación en La Paz, Baja California Sur, y desde el principio se enamoró de esta disciplina, en la que empezó a destacar desde muy pequeño. En Guadalajara 2011, con 16 años fue el máximo medallista para México.

“Con el tiempo que logré aquí, me parece que entramos en el ranking quinto del mundo, así que buscaré como mi entrenador trabajarla rumbo a Tokio”, resaltó.

“El 4 de septiembre viajamos a Londres para el Campeonato Mundial, estos meses fueron súper cargados y muy cansados, por la preparación, en el Mundial voy en tres pruebas y espero después, llegar al podio en los que serían mis terceros Juegos Paralímpicos, Tokio 2020”, concluyó Luis Armando Andrade.