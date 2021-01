Luis Guillermo Benítez Torres tiene la calidad moral para unir a los sinaloenses: Alcalde de Escuinapa

Emmett Soto Grave acompañó al alcalde mazatleco durante su recorrido por el sur de Sinaloa en las denomionadas 'reuniones informativas'

Carolina Tiznado

ROSARIO. _ Es Luis Guillermo Benítez Torres quien tiene la calidad moral para unirlos al ser el fundador del partido de Movimiento de Regeneración Nacional, manifestó el Alcalde de Escuinapa Emmett Soto Grave, al acompañar al edil mazatleco en las denominadas reuniones informativas que Benítez Torres realiza por el estado.

“Viene un proceso electoral en el país, que es un proceso de lo más grande en la historia y Sinaloa no es la excepción…insisto quien tiene la calidad moral para la representación en el estado de Sinaloa es el Presidente Luis Guillermo Benítez Torres y es quien tiene la calidad moral para guiarnos”, dijo.

Para que en Sinaloa se vea la transformación con Morena debe ser el edil mazatleco quien los represente indicó, pues como autoridades de sus municipios han demostrado que gobiernan distinto, diferentes.

“Los gobiernos que hoy gobernamos el estado de Sinaloa somos gobiernos diferentes, somos gobiernos distintos, que trabajamos bajo los ideales del Presidente(AMLO) no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, dijo.

Como gobiernos emanados del Presidente AMLO es como trabajan, bajo esos postulados, por lo que desean que a Sinaloa también llegue la Cuarta Transformación, no solo a los municipios.

“Los que gobernamos, yo como Presidente Municipal se los digo, necesitamos sumar esfuerzos, necesitamos que en Sinaloa ocurra un cambio, no podemos permitir que pase lo contrario”, expresó.

En la reunión informativa de los Alcaldes, el acto estuvo dirigido por el ex Secretario Particular de la ex Alcaldesa escuinapense Fernanda Oceguera Burquez, Carlos Eligio Inzunza, que en los últimos meses es orador de los eventos de Soto Grave y quien mantiene observaciones de la Auditoria Superior del Estado por montos económicos no comprobados cercano al medio millón de pesos.