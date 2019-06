Luis Miguel sorprendiÃ³ a sus fans en Miami con selfies, abrazos y autÃ³grafos

Luis Miguel sorprendió a sus fans en Miami con selfies, abrazos y autógrafos

"El Sol" tuvo un concierto exitoso y se dio tiempo para firmar autógrafos a alrededor de 500 seguidores que lo esperaban

Noroeste / Redacción

Luis Miguel ha comenzado a convivir como nunca antes en su carrera artística con sus seguidores.

MIAMI._ Luis Miguel, en un hecho inédito en su carrera: se bajó de su camioneta y durante 15 minutos convivió con alrededor de 500 seguidores que lo esperaron tras uno de sus conciertos.

El hecho ocurrió afuera del American Airlines Arena de Miami, Florida. El cantante vio a la multitud que lo esperaba y no dudó en complacer a los fanáticos con fotografías, autógrafos y saludos de mano, difundió infobae.com.

Algunos de los presentes narraron los hechos en sus redes sociales, como el usuario de Instagram, Legendarylm:

"Las personas que me conocen saben lo que admiro, imito y sigo a este gigante de la música. Les cuento cómo fue. Micky (Luis Miguel) se acercó, me dio la mano me miró y solo tuve siete segundos para decirle: 'Admiración total, hermano, eres el Máximo, viejo'. Siguió, volteó nuevamente y me miró. Cuando se es fan, es lo mínimo que uno quisiera que le sucediese y así fue", describió el fan.

---LuisMi deleitó a más de 500 fans, al firmarles autógrafos y posar para las fotografías.

Además, los diarios locales reseñaron el concierto que ofreció en Miami como un "deleite" para el público.

En Estados Unidos, Luis Miguel ha tenido éxito en plazas como Phoenix, Arizona, con llenos en donde se ha presentado como parte de su tour 2019.

En los últimos meses, "El Sol" se ha mostrado cercano con sus seguidores, como nunca antes lo había hecho en su carrera artística que data de 1982.

El cantante, en Córdoba, Argentina también bajó la ventanilla de su camioneta para firmar algunos autógrafos y tomarse fotografías con quienes lo esperaron.

Un caso sin precedentes en la trayectoria de LuisMi se dio en Colombia. La revista Hola señaló que el cantante pasó de ser la estrella del show a un espectador, cuando dejó subir al escenario al rapero Mc Caribeño, quien le recitó algunas rimas en su honor.

¿Resurge Luis Miguel?

En los meses anteriores, diversos medios de comunicación habían lamentado que Luis Miguel llegaba tarde a sus conciertos e, incluso, los ofrecía en estado inconveniente, lo que hacía pensar que se encontraba en decadencia.

En noviembre de 2018, los asistentes a uno de sus recitales en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México consideraron el show como un "karaoke masivo", ya que "El Sol" se alejó del micrófono para que sus fans cantaran la mayor parte de sus canciones.

Un mes más tarde, en algunas cuentas de redes sociales, se subieron videos para denunciar que Luis Miguel habia subido al escenario en estado de ebriedad, por lo que los usuarios exigieron el reembolso de su dinero, según publicó el portal Excélsior.

Sin embargo, parece que el afamado cantante busca el resurgimiento de su carrera, mediante el acercamiento con sus seguidores.