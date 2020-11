Lupita Jones responde a acusaciones de Sofía Aragón

La Miss Universo 1991 dice a través de un video en vivo que ha tenido reinas 'drogadictas y alcohólicas'

Fernando Espinoza

Después de que Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde acusó a Lupita Jones de malos tratos, de destituirla y de falta de apoyo durante su preparación como reina de belleza, la Miss Universo 1991 le contesta por el mismo medio.

Y es que al medio día de este martes, Lupita Jones reunió a las 31 aspirantes a la corona de Mexicana Universal 2020, concurso que dirige, para dar su propia versión del conflicto entre ella y Sofía, dicha reunión se transmitió en vivo a través de su cuenta personal de Instagram, donde dijo haber ayudado con "problemas mentales" y "depresión", además de decir que la conoce perfectamente y que no es lo que aparenta en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lupita Jones (@lupjones)

Lupita dijo de manera contundente que cada año se presentan situaciones diferentes con cada una de las reinas, y que en el caso de Sofía se trató de una reina llena de inseguridades, a la que con su dinero tuvo que operarle la nariz y arreglarle los dientes.

"Esa chava (Sofía Aragón) vivía en depresión total todo el tiempo, sintiéndose poca cosa, vendiéndose como 'yo soy la más segura' cuando no es así, desconozco en qué situación esté ahorita, yo hablo de lo que me tocó vivir con ella, pero desde el primer día que ella llegó a mi oficina la leí perfecto; es una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir, a quién sea, lo que quieres escuchar", dijo Lupita Jones.

La directora de Mexicana Universal calificó de "desagradecida" a Sofía, y aseguró que gracias a su participación en Miss Universo 2019 y el tercer lugar que obtuvo es la razón por la que la contrataron como conductora en TV Azteca, y que gracias a eso no comenzó desde abajo.

A como iba avanzando el enlace en vivo, que duró poco más de una hora, las palabras de Lupita iban subiendo de tono, y se mostraba más molesta, hasta llegó a calificar a otras ex reinas que han tenido conflictos con ella como "drogadictas" o "alcohólicas".

"Las cosas no son como las cuentan, y la historia siempre tiene dos versiones, y esta es la mía, y así como esta versión estoy contando ahora mi parte, puedo contar la parte de todas las demás, de todas, por que yo sé de dónde vienen todas, y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica, ta, ta, ta...", dijo.

Sin embargo, los calificativos no pararon ahí, pues un hombre de la producción, que en todo momento estuvo opinando pero no se vio su rostro a cuadro, usó el término "golfas" para referirse a otras ex reinas de belleza, recibiendo la aprobación de Lupita, que se limitó a responder "muchas historias", que de todas tiene cosas que hablar pero que no lo hace porque no las quiere perjudicar.

Al término del enlace se escucha hablar a Simón Charaf Jones, hijo de Lupita Jones, quien pidió a la persona que realizaba el video en vivo no salir a cuadro, pero sí dio un mensaje lleno de palabras altisonantes.