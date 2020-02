Macaulay Culkin: Â¿Me he muerto otra vez?, su nombre es tendencia en Twitter y Ã©l reacciona

"Me acabo de despertar y vi que era tendencia. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? ¿Me he muerto otra vez?", escribió el actor Macaulay Culkin en Twitter, luego que su nombre se posicionara en la red social al revelarse que formará parte de la nueva temporada de American Horror Story.

La décima temporada de la serie de terror creada por Ryan Murphy anunció su reparto, elenco en el que están los rostros habituales en la antología de terror, con regresos destacados como los de Sarha Paulson y Evan Peters.

La llegada del actor de "Home Alone" ("Mi Pobre Angelito", en español) generó gran revuelo en redes sociales, por lo que la estrella de cine compartió su simpática reacción, citó elnuevodia.com.

I just woke up and saw I was trending. Can someone explain what's going on? Did I die again??