Madonna sorprendiÃ³ con un concierto en un emblemÃ¡tico pub de Nueva York

Madonna sorprendió con un concierto en un emblemático pub de Nueva York

La artista se presentó en el bar Stonewall Inn, el lugar donde hace 50 años se inició el movimiento LGTB

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Madonna comenzó el año sorprendiendo a un grupo de personas dentro del Stonewall Inn, un emblemático pub del barrio neoyorquino de Greenwich Village.

Allí brindó un emotivo discurso donde invitó a los concurrentes del bar a charlar en buenos términos con personas que no estén de acuerdo con su pensamiento para poder hacerlos cambiar de parecer y provocar un cambio necesario dentro de la sociedad.

La estrella del pop fue nombrada embajadora de las celebraciones del 50 aniversario de los disturbios ocurridos en junio de 1969 en el emblemático bar de Greenwich Village, que dio inicio al moderno movimiento LGTB y justo después de la medianoche se presentó con su hijo David Banda para dar un discurso e interpretar dos canciones.

Acompañada por Banda en guitarra acústica, dirigió al público en una canción de "Like a Prayer" y cubrió "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley.

"Estoy aquí orgullosa en el lugar donde comenzó el orgullo, el legendario Stonewall Inn, en el nacimiento de un nuevo año", dijo Madonna. "Nos reunimos esta noche para celebrar los 50 años de la revolución".

La cantante también hizo un llamado a la paz en su discurso, diciendo: "Si realmente nos tomáramos el tiempo para conocernos, nos daríamos cuenta de que todos sangramos del mismo color y que todos necesitamos amar y ser amados. Recordemos por quién y por qué estamos luchando: por nosotros mismos, por los demás, pero, lo que es más importante, ¿por qué estamos luchando? Tomémonos un minuto para reflexionar sobre cómo podemos traer más amor y paz al 2019, veamos cómo podemos traer actos de bondad al azar. Tal vez podamos encontrar una abertura para traer la luz. ¿Estás listo para hacer eso?".

El público respondió entusiasta a la presencia de la cantante.