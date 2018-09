MADRES DE DESAPARECIDOS Â¿DÃ³nde estÃ¡n nuestros hijos?

MADRES DE DESAPARECIDOS ¿Dónde están nuestros hijos?

Encuentro entre AMLO y mujeres a quienes les desaparecieron un hijo se vuelve un clamor

Sinembargo.MX

14/09/2018 | 10:19 AM

Ciudad de México (SinEmbargo)._ Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, arribó al Centro Cultural Universitario Tlatelolco esta mañana para encabezar el Segundo Diálogo por “La Paz, la Verdad y la Justicia” y fue recibido por los gritos de cientos de víctimas que exigen justicia.

“¡Justicia! ¡Justicia!”, le gritaron los familiares de las víctimas a su paso hacia el presidium.

En los diálogos participarán 10 personas, ocho representantes de las víctimas y el resto representantes del próximo Gabinete.

Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Gobernación, fue el primer orador del lado del equipo del Presidente electo.

Con López Obrador se encuentra Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación.

De entre los colectivos de víctimas participa Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

Durante su intervención, Javier Sicilia pidió un minuto de silencio. Todos se pusieron de pie, pero los familiares de las víctimas gritaron: “¡No podemos guardar silencio!”, “No podemos callar, ¿así nos quieren callar?”, “¿dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”, gritaron.

Los familiares, desesperados, tomaron la palabra y no dejaron continuar a Javier Sicilia.

El inicio del foro se convirtió en un clamor de justicia.

“¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, gritaron.

Los familiares llegaron decididos ha hacerse escuchar y tomar el foro con su clamor de justicia.

Después de unos minutos de exigencias, Sicilia continuó recordando la masacre del 68.

“Esta violencia ha convertido al país en un campo de exterminio, en un rastro humano lleno de fosas clandestinas, de redes de trata, de casas de seguridad, en un matadero al aire libre”, dijo Sicilia.

Irinea Buendía, mamá de Mariana Lima, víctima de feminicidio, fue la primera representante de las víctimas en hablar y pidió la constitución de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, aprobada por el poder Legislativo.

“Que sea un organismo autónomo con recursos del erario y de organismos internacionales. Que no se fragmente la búsqueda de la verdad en múltiples comisiones. Se quiere una comisión robusta que nos ponga a las víctimas al centro”, propuso.

Mirna Nereida Quiñonez, del Colectivo las Rastreadoras del Fuerte, quien encontró los restos de su hijo, le dijo a López Obrador: “Señor Presidente, la paz sin justicia, no es duradera”.

“Hemos escuchado hablar de amnistía, perdón, pero esto debe venir al final de un proceso. Nuestras instituciones mexicanas no son capaces de detener la crisis, nuestro sistema mexicano es débil y corrupto”, le dijo.

“El Gobierno saliente no quiso centrarse en conocer la verdad y fincar responsabilidades, no sabemos dónde están millones de mexicanas y mexicanos, queremos saber dónde están. No se hizo justicia para la guerra sucia, ni contra la droga. El Gobierno saliente ha permitido que se permitan atrocidades difíciles de contar, queremos saber si fue incompetencia o complicidad, o complicidad”, siguió la madre de un desaparecido.