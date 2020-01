Madres de desaparecidos reclaman cifras maquilladas a CristÃ³bal CastaÃ±eda

Madres de desaparecidos reclaman cifras maquilladas a Cristóbal Castañeda

Integrantes del colectivo de búsqueda de desaparecidos Sabuesos Guerreras se manifestaron en la comparencencia del Secretario de Seguridad Pública para reclamar información del tema y actuación de las autoridades

Karen Bravo

Madres de desaparecidos se manifestaron en la comparecencia en el Congreso del Estado del Secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo para reclamar actuación de las autoridades en el tema y criticar las cifras que da a conocer el Estado.

“Es un tema que evadió totalmente, hizo como que la virgen le hablaba y números más maquillados no puede haber, yo creo que también dijo que los homicidios bajaron, sí, pero las desapariciones forzadas aumentaron”, criticó Isabel Cruz Bernal, presidenta del colectivo de búsqueda de desaparecidos Sabuesos Guerreras.

“No vi un informe real, a los diputados los vi demasiado suaves, como que tenían miedo preguntarle”, sentenció.

Aunque el Secretario fue cuestionado por los diputados acerca de las acciones de prevención para la desaparición forzada, no fue un tema en el que el titular de la SSP abundara.

“No les conviene, detrás de las desapariciones forzadas hay muchísimos intereses y más para ellos porque no les aumenta, no les incrementa su índice de homicidios, si no hay cuerpo no hay delito, y ellos quieren ganarse un primer lugar, sí lo tenemos, lo tenemos en fosas clandestinas”, recriminó la activista.

"Y tenemos el segundo lugar en desapación forzada, es imposible que digan que no pasa nada”, añadió.

En los cuestionamientos que Castañeda Camarillo respondió sobre desaparición, señaló que de investigación no puede dar mayores detalles porque le corresponde a la Fiscalía General del Estado.

“Así se la van a pasar, aventándose la bola uno al otro y del otro al otro y no van a hacer nada”, expuso Cruz Bernal.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Esado hasta el mes de noviembre de 2019 existen mil 251 denuncias por desaparición forzada en Sinaloa, de las cuales el 79 por ciento siguen en estatus de no localizadas, el 17 por ciento fueron encontradas con vida, y el cuatro por ciento fallecidas.

En lo que va de la administración del Gobernador Quirino Ordaz Coppel suman 3 mil 525 denuncias por desaparición y el índice va en aumento.

Además Sinaloa encabeza la lista a nivel nacional siendo la entidad con más fosas clandestinas encontradas en 13 meses según un reporte del Gobierno Federal.

En este lapso fueron localizadas 873 fosas con mil 174 cuerpos de acuerdo al reporte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.