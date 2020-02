Magic Johnson y Jennifer Hudson conmueven en homenaje a Kobe Bryant

También se rindió homenaje al ex comisionado David Stern

Sinembargo.MX

CHICAGO._ Una ovación más All-Star para Kobe Bryant. Y grandes aplausos para David Stern también.

El miembro del Salón de la Fama, Magic Johnson, rindió un homenaje al gran comisionado de los Lakers de Los Ángeles antes del partido All-Star el domingo por la noche.

Johnson lideró a la multitud, que coreó “¡Kobe! ¡Kobe! En un momento de silencio de ocho segundos, un guiño al número que Bryant usó la primera mitad de su carrera.

“Perdimos dos miembros de la familia de la NBA que le dieron mucho a la liga, a nuestros fans y a nuestras comunidades a lo largo de todo el país”, comenzó a relatar antes de contar una anécdota con el ex líder de la liga estadounidense. “David Stern fue uno de los mejores comisionados que cualquier liga tuvo alguna vez. Cuando anuncié que tenía VIH en el Juego de las Estrellas en Orlando, Stern me permitió jugar el partido y me salvó la vida y la de millones de personas que viven con VIH en todo el planeta”.

Luego, habló sobre su Mamba: “Nunca vimos un jugador como Kobe Bryant. 81 puntos en un partido, 60 en el último, cinco anillos de NBA. Pero lo que me llena de orgullo cuando pienso en Kobe es que millones de personas en Los Ángeles no tiene hogar y Kobe siempre ayudaba a hogares y comedores. Además, se destacaba su pasión de ser un gran padre y esposo”.

Luego, Magic pidió a todo el público que se tomara de las manos y que se realizaran 8 segundos de silencio, en memoria del hombre cuyo juego obligó a Los Lakers a colgar para siempre las camisetas 8 y 24 que usó en la franquicia californiana.

La chicanense Jennifer Hudson también actuó cuando las imágenes de Bryant aparecieron en una pantalla gigante detrás del escenario. El producto South Side Common siguió con un rap dedicado a los grandes jugadores de la ciudad, así como a Bryant, antes de dirigir las presentaciones de los jugadores. Luego, la cantante y compositora Chaka Khan cantó el himno nacional.

Tremendo homenaje a Kobe Bryant y Gigi Bryant antes del inicio del #NBAAllStar. La poderosa voz de Jennifer Hudson. ❤️🏀 pic.twitter.com/eiZ4xRmUY0 — DeportesPost (@DeportesPost) February 17, 2020

Las festividades fueron en la casa de Michael Jordan de Chicago por primera vez desde 1988. Pero Bryant los cubrió con una gran sombra.

El cinco veces campeón de la NBA y 18 veces All-Star y su hija Gianna de 13 años se encontraban entre las nueve personas fallecidas hace tres semanas cuando su helicóptero se estrelló contra una ladera de una montaña cerca de Los Ángeles.

Durante el partido, los jugadores del equipo LeBron llevan el número 2 de Gianna en su camiseta, y los miembros del equipo Giannis llevan el número 24 de Kobe. Todos los jugadores también llevan un parche con nueve estrellas en honor a las víctimas del accidente.

La liga también está tratando de lidiar con la muerte de Stern, quien ayudó a convertir a la NBA en una potencia mundial, el 1 de enero luego de una hemorragia cerebral unas semanas antes.

Al medio tiempo, Chance The Rapper también realizó su homenaje a Bryant.