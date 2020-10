Magistrado del TEPJF pide NO dar el registro a México libre por trampas y falta de transparencia

En el documento se propone confirmar, por distintas razones, la negativa del INE de otorgar el referido registro, en atención a que en materia de fiscalización, la organización solicitante no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes

Noroeste / Redacción

Ciudad de México.- José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicó este martes en su cuenta de Twitter, el proyecto de resolución SUP-RAP-56/2020, en el que se confirma la resolución del Instituto Nacional Electoral, de negar el registro como partido a la agrupación política nacional Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre.

"Doy a conocer la propuesta que sometí a consideración del Pleno respecto del expediente SUP-RAP-56/2020 y acumulados, relacionado con la solicitud de Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. para obtener registro como partido político nacional", señaló Vargas Valdez en una serie de tuits consecutivos.

"En la referida propuesta propongo confirmar, por distintas razones, la negativa del INE de otorgar el referido registro, en atención a que: En materia de fiscalización, concluyo que la organización solicitante no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes", agregó el magistrado del TEPJF.

"Estimo que el derecho de asociación de sus afiliados se vio afectado por las irregularidades sistemáticas cometidas por la misma organización, que no fueron subsanadas ante el INE durante el proceso de revisión de sus ingresos y egresos para la obtención de su registro", abundó Vargas Valdez.

"En cuanto a la negativa del registro, si bien no acompaño las consideraciones en las que se apoyó el INE, estimo que la infracción en materia de fiscalización implicó la vulneración a los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, certeza y pulcritud, que repercuten de forma determinante en la concesión del registro", detalló el magistrado electoral.

"Con ello, y por ser mi plena convicción, el proyecto propone que el interés público prevalezca para garantizar que quien accede al financiamiento público de los partidos políticos cumple cabalmente con los principios constitucionales de certeza, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad", finalizó Vargas Valdez.

La agrupación política nacional Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre, impugnó el 4 de septiembre, la decisión del Consejo General del INE, mismo que le negó el registro como nuevo partido, luego de que en una sesión pública, algunos consejeros electorales destacaran que se desconocía el origen del 8.18 por ciento de los recursos que manejó la agrupación política nacional.

Este mismo martes, Margarita Zavala Gómez del Campo, pidió que las fuerzas políticas de oposición se solidaricen con su movimiento en caso de que el TEPJF le niegue el registro como partido político.

"Yo le pido, incluso a los otros partidos políticos que tienen la idea de que México tiene un rumbo que retomar o cambiar, que vean esto y ‘echen sus barbas a remojar’, lo que nos pase a nosotros, los siguientes son ellos; cuando hay una injusticia no se nos puede hacer ajeno a nadie; en ese sentido, yo sí pido solidaridad y estoy segura que la tendrán en mi caso si algo les sucediera", señaló la ex primera dama en entrevista con Milenio Televisión.

El 8 de octubre, la ex candidata presidencial independiente, arremetió contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber relacionado a México Libre con Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionado sobre la declaración de inocencia hecha por García Luna a los cinco delitos que le imputan en Estados Unidos, López Obrador se refirió a un reciente libro escrito por el periodista Francisco Cruz Jiménez.

“Va a salir más información. Ayer, sí, un escritor, Francisco Cruz, periodista, ¿de qué periódico? El es periodista. Yo no sé en qué periódico escribe pero sí salió este libro nuevo y se hacen señalamientos de que incluso García Luna tuvo que ver con el partido nuevo que están registrando Calderón, México Libre”, detalló el mandatario nacional.

“¡Es increíble! ¡Qué desplante! ¡Que manera de acusar desde el poder! De señalar con algo que leyó, que le dijeron. Es una enorme irresponsabilidad tener así unas mañaneras, expresarse así, acusar de esa manera porque al final lo convierte en una verdad desde el poder y es una mentira desde el poder”, reclamó Zavala Gómez Campo durante una entrevista radiofónica con MVS Noticias.

“¡Todos los días miente! Todos los días hace esas cosas contra mi persona, contra alguien de mi familia o contra cualquier mexicano, porque no hemos sido los únicos señalados. De verdad, es un desplante desde el poder, una enorme irresponsabilidad y por supuesto que me siento agraviada porque soy una ciudadana de quien él también es Presidente porque él gobierna para todos y no puede estar acusando así. Es increíble que todos los días veamos en las mañaneras un autoritarismo expresado desde el poder de esa manera”, señaló la ex candidata presidencial independiente.

“Ya llevamos más de un mes [esperando la decisión del TEPJF sobre el registro de México Libre como partido] y eso cada día es una deventaja para nosotros como organización política, para quien busca un partido, pero bueno, también hay que ser pacientes y pues en eso estamos, con la certeza, lo hemos dicho, de que tenemos la razón, que nos asiste el derecho”, indicó la ex primera dama.

Según Zavala Gómez del Campo, su caso está “claramente identificado como tema de falta de garantía de audiencia, de claridad del debido proceso, es decir, de inconstitucionalidad en la toma de decisión de negar el derecho, a más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos, cuando de entrada se debió haber interpretado siempre a favor”.

La ex primera dama aceptó que cada día que pasa representa una desventaja. A pesar de ello, confió en el TEPJF porque, añadió, debe hacerlo, ya que es demócrata, es abogada y porque cree que el derecho es “un instrumento para que todos convivamos en paz y nos respetemos unos a otros aunque pensemos distinto”, añadió.

Por otra parte, en una entrevista con el diario El Universal, la ex candidata presidencial independiente pidió a los magistrados del TEPJF hacer justicia y otorgarle el registro como partido político a México Libre, para que sean los ciudadanos con su voto quienes los pongan en el lugar que los quieran poner.

La ex primera dama afirmó que hubo una injusticia de los consejeros del INE, no con ella, ni con su esposo, sino con los 250 mil mexicanos que forman esta organización a la que se le negó el registro electoral.

La también presidenta de la asociación México Libre pidió a los magistrados “hacer un acto heroico”, por lo que significaría enfrentarse al poder y ajustarse al derecho, a la justicia y actuar comprometidos con la patria.

Zavala Gómez del Campo calificó que la resolución de los magistrados del TEPJF, de algún modo, “es hasta sencilla”, porque es un asunto de respeto al derecho ciudadano y confió en la actuación del Tribunal Electoral, al que llamó “el último resorte de la democracia del país”.

LA IMPUGNACIÓN DE MÉXICO LIBRE

El 13 de septiembre, tras entregar el documento de impugnación, la presidenta de México Libre, Margarita Zavala Gómez del Campo, junto a su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, acusó que el INE les negó el registro “en medio de una sesión pública llena de incongruencias, confusiones, inconsistencias y, por supuesto, el resultado fue injusto”.

A decir de la ex primera dama, aun sabiendo que desde el poder se instiga en su contra y “sabiendo que desde Palacio Nacional se persigue a quienes disentimos, fuimos cuidadosos y entregamos cada documento, cumplimos cada requisito, preferimos la transparencia”.

No obstante, en su opinión, “el Consejo no pudo o no supo actuar con independencia de presiones ni con la imparcialidad debida, porque midió con varas distintas” su caso con respecto a otros.

En el documento del juicio de protección de los derechos político electorales, la agrupación indica que el Consejo General del INE introdujo “de manera arbitraria” un criterio novedoso que no está contemplado en la Constitución general, ni en la legislación electoral, ni tampoco en la normatividad que el propio Instituto emitió con el fin de regular el proceso para la constitución de nuevos partidos.

Por lo que, la agrupación política nacional acusó que el criterio utilizado en la resolución impugnada también es cuestionable en su fundamentación y en su existencia misma, ya que se creó y aplicó “de manera ad hoc” para México Libre.

Con ello, añadió la agrupación política nacional, se vulneró el derecho fundamental de asociación, la garantía de audiencia y los principios de certeza, seguridad jurídica, legalidad, y confianza legítima.

“El INE estableció una consecuencia desproporcionada en la aplicación de una regla en materia de fiscalización, lo que afecta en forma excesiva el derecho fundamental de asociación de todos los ciudadanos que de manera libre decidieron afiliarse a la organización”, indicó.

“Nosotros no debilitamos al INE, las decisiones infundadas e injustas son las que debilitan a las instituciones que con tanto trabajo hemos construido los mexicanos”, señaló Zavala Gómez del Campo.

En las escalinatas de la sede nacional del INE, la ex primera dama afirmó: “Sé que México Libre obtendrá su registro, sé lo mucho que hemos sembrado y sé que venceremos ante la justicia”, insistió la ex candidata presidencial independiente.

Por su parte, Fausto Barajas Cummings, coordinador nacional de México Libre, señaló que la democracia en México “está herida por el autoritarismo sin límite de un Presidente vengativo que usa al Estado como instrumento de su rencor”.

“Sabemos que hay una campaña de hostigamiento y persecución política desde el poder, desde la Presidencia de la República, una Presidencia que invade las facultades de otros poderes, que opina indebidamente sobre competencias de otras instituciones, incluyendo el INE y el Tribunal”, afirmó el ex Presidente Calderón Hinojosa.

El 5 de septiembre, un día después de conocerse la decisión del INE de negar a México Libre el registro como nuevo partido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró “un triunfo del pueblo” que los ex militantes del Partido Acción Nacional no recibieran el registro de su asociación como partido político.

“¿Qué opino? Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Lo atribuyo a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Es un triunfo del pueblo de México”, afirmó el político tabasqueño.

“En México no quieren entender los conservadores. Ya hay un cambio de mentalidad. Es muy fuerte la opinión pública. Imagínense los comentarios en las redes sociales, las benditas redes sociales. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acababa el INE, si de por sí están totalmente desacreditados porque ya cambió la mentalidad del pueblo”, agregó en un video.

Al conocer el proyecto, Margarita Zavala Gómez del Campo, pidió al resto de los magistrados actuar con imparcialidad.

"Se publica el proyecto del ponente confirmando la negativa. Pedimos al resto de los Magistrados y Magistradas que tomen en cuenta los argumentos de nuestros agravios, tenemos la razón y el derecho. En justicia, México Libre merece el registro", escribió en Twitter.