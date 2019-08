Manifestantes agreden y pintan cara de Secretario de Seguridad de CdMx

El funcionario público salió de sus oficinas para dialogar con las inconformes. Sin embargo, una mujer le lanzó diamantina de color morado

Noroeste / Redacción

Jesús Orta Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX), fue agredido por mujeres que se manifestaron frente a las instalaciones de la institución, por los recientes casos de violación y abuso sexual supuestamente cometidos por policías capitalinos.

El funcionario público salió de sus oficinas para dialogar con las inconformes. Sin embargo, una mujer le lanzó diamantina de color morado, además de que otros le arrojaron pintura. En ese momento, Orta Martínez, visiblemente molesto, decidió regresar a su oficina.

Más tarde, el grupo de mujeres -algunas encapuchadas- iniciaron una marcha rumbo a la Procuraduría General de Justicia de la capital de la República (PGJ-CDMX), quienes realizaron pintas en diversos inmuebles e ingresaron a la fuerza a la institución, donde rompieron un cristal.

Además de que un hombre con el rostro cubierto arrancó una cámara de seguridad la PGJ-CDMX. Sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no habrá impunidad en el caso.

Orta Martínez informó de forma previa, que nueve agentes de la SSPCDMX han rendido su declaración por la presunta violación a una menor de 17 años de edad, cuando regresaba de una fiesta en la alcaldía Azcapotzalco.

El funcionario capitalino explicó que se citó a 10 policías porque algunos de ellos fueron los que atendieron a la llamada de emergencia que la familia de la joven hizo al número 911, en tanto que otros son probables imputados.

"El día de ayer la Procuraduría citó a 10 elementos, nueve de ellos se presentaron, uno no porque no fue localizado, pero ya está localizado y se va a presentar, de manera que, independientemente de cómo vaya el proceso en sí de la investigación, la orden de la doctora [Claudia Sheinbaum Pardo] ha sido que la investigación no se detenga", afirmó el secretario.

"[...] Que la policía aporte todas las pruebas, incluyendo la presentación de elementos como el día de ayer se dio entonces esto sigue avanzando, y nosotros con el compromiso de que haya justicia y de que las investigaciones sean exhaustivas", dijo el funcionario capitalino.

"De acuerdo a la información que nosotros aportamos sobre elementos que por georeferencia tenemos localizados por la zona, son los que están siendo presentados. Todos los elementos de cualquier manera están concentrados y no están en funciones normales", abundó el secretario.

"No están suspendidos tampoco, por no estar imputados, pero ya están concentrados desde el fin de semana y no están haciendo labores de policía preventiva [...] se habla de cuatro [policías] en la acusación, pero como imputados no hay todavía", acotó Orta Martínez.

"Yo no diría que hay un aumento en los casos de policías acusados de violación, simplemente se juntaron dos sucesos relevantes que hay que concluir las investigaciones para determinar si hay un patrón, si hay alguna cuestión que revisar de manera especial y por eso hay que esperar", detalló el funcionario capitalino.