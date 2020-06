Mantiene Ayuntamiento de MazatlÃ¡n su propuesta para la LMP y Serie del Caribe

BEISBOL

Mantiene Ayuntamiento de Mazatlán su propuesta para la LMP y Serie del Caribe

El Químico Benitez Torres ofrece a la empresa 'Espectáculos Costa del Pacífico' y a la CBPC, prestarles el Teodoro Mariscal sin cobrarles

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El Ayuntamiento reiteró su propuesta a la empresa "Espectáculos Costa del Pacífico" y a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, para que se lleven a cabo en el Teodoro Mariscal la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico y la Serie del Caribe 2021, sin cobrarles un peso.

El Químico Benitez Torres, Alcalde de Mazatlán, se reunió el pasado viernes con directivos de dicha empresa, a quienes ratificó su apoyo total para que se realicen en el puerto ambos torneos de beisbol, a pesar de que el estadio municipal se encuentre en litigio.

"...Como ellos tienen una fecha límite para que se haga lo de la Serie del Caribe, y es el jueves, yo les dije que con mucho gusto hago un convenio con ellos, hago un convenio con la Federación (CBPC), hago un convenio con la Liga (LMP), y se los presto sin cobrarles un peso, pero ya el siguiente año, si sigue siendo (el estadio) del Ayuntamiento, pues van a tener que pagar", expresó.

El Presidente Municipal aseguró que su Gobierno no pretende afectar a los empresarios del beisbol, y que durante la reunión, éstos le solicitaron que les devuelva la concesión del estadio.

"No, yo no lo decido; lo decide el Cabildo, para empezar. Además, insisto, estamos en un proceso, no ha terminado; es lo mismo que todos los procesos, tienen un inicio, un fin, y estamos en medio".