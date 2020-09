Manuel Garcia Félix: ‘Un hombre ejemplar’. DEP

Durante más de 26 años, formó parte de esta empresa sinaloense, él padecía de Cáncer

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ "Un hombre ejemplar", "Un eslabón importante dentro de Coppel", "Una persona con un gran sentido de lo correcto e incorrecto en la vida", "El más sabio de los amigos, con mucho que disfrutar aún", así es como recuerdan a Manuel García Félix, ex director comercial de Coppel, quien falleció este martes debido a que padecía cáncer.

García Félix fue una pieza importante para grupo Coppel, laborando para la empresa sinaloense por más de 26 años, en los que forjó una importante carrera profesional, y en donde, además, logró desarrollar una amplia experiencia en temas comerciales, compras, promociones, mercadotecnia, publicidad y visual merchandaising.

El ex directivo también se especializó en la operación de tiendas y centros de distribución, coaching para lograr liderazgo eficaz. También se desempeñó como consultor independiente de servicios y TIC.

Lamentan su partida

Para quien tomará su lugar ahora como director comercial en Coppel, David Coppel Calvo, la noticia fue dura, compartiendo que García Félix fue un eslabón importante para la empresa, pero sobre todo una persona con grandes valores, un mentor, con un gran sentido y brújula de hacer siempre lo correcto.

“Fue a mediados de junio la última vez que lo ví, estábamos en mi casa, platicando de la vida, del trabajo, él nos brindaba asesorías aún, además, tenía la idea de escribir un libro, quedaron muchas pláticas pendientes, y hoy lamentamos mucho su partida”, expresó.

Coppel Calvo resaltó que, de él siempre recordará el que siempre le dijo que había que echarle ganas a la vida, de disfrutar de la vida misma, de la familia, de los viajes, y que el mejor legado que hoy deja es su familia, su esposa e hijos.

Por su parte, Jesús Manuel Ruelas Hernández, gerente nacional de Zapatería Coppel, dedicó unas palabras a quien fue su mentor, pero sobre todo un buen amigo.

“Siempre me aseguré que supiera lo agradecido que estaba con él, le dije muchas veces que he tratado de seguir sus consejos y su ejemplo, consejos que hoy son en gran parte responsables del camino recorrido hasta hoy”, indicó.

Recordó que cada plática con él era una cátedra, considerándose Ruelas Hernández, el más ñoño de sus alumnos, y que al escucharlo, siempre lo hacía pensar en su futuro, en su familia, e hijos.

“Viéndolo librar todo lo que él libró, hoy debo poder hacer lo mismo que él. No, estoy mal, no debo librar tanto como él, sino hacer mucho más de lo que él logró, es lo que me toca hacer para ser congruente y honrar tanto tiempo invertido en este mocoso de Navolato, y estar preparado para todo, sea lo que sea. Duro y de frente, derecho, con mano firme y sonrisa amable.

Ruelas Hernández recordó que durante estos años, siempre bajo su dirección pasó de un respeto militar a una amistad genuina, pese a la diferencia de edad, y si bien empezó como su jefe, hoy es el más sabio de sus amigos.

A García Félix, dijo, tiene que agradecerle por enseñarlo a disfrutar más de las cosas, que cada comida, juego y viaje, hoy saben diferente.

“En zapatos no perdemos el tiempo, esa fue nuestra conclusión cuando a pocas horas de pisar Francia por primera vez ya habíamos acabado con varios escargots, un par de baguettes, sopa de cebolla y media cubeta de mejillones, seguiré así, enfocado siempre, sin perder el tiempo y disfrutando todo, haciendo lo correcto”, resaltó Ruelas Hernández.

Jesús Ruelas acompañado de García Félix.