Manuel Margot pasa de Padres a Rays a cambio de Emilio PagÃ¡n

ST. PETERSBURG._ Los Rays de Tampa Bay han adquirido al jardinero dominicano Manuel Margot y al prospecto Logan Driscoll de los Padres de San Diego a cambio del cerrador Emilio Pagán.

Margot, de 25 años, tuvo una línea ofensiva de .234/.304/.387 con 19 dobles, 12 jonrones y 37 remolcadas en 151 juegos con los Frailes en el 2019. En su tercera campaña completa de Grandes Ligas fijó marcas personales en anotadas (59), pasaportes negociados (38) y estafadas (20). Su porcentaje del 80.3 por ciento (de 24-20) en intento de robos lo colocaron de sexto en la Liga Nacional.

Driscoll, de 22 años, hizo su debut como profesional el año pasado y bateó .268/.340/.458 con tres cuadrangulares y 20 impulsadas en 39 encuentros con Clase-A Tri-City.

Pagán, de 28 años, tuvo foja de 4-2 con 2.31 de efectividad en 66 presentaciones con los Rays en la temporada pasada. Pese a pasar las primeras dos semanas del 2019 en Triple-A Durham, el derecho consiguió 20 rescates y recetó 96 ponches. Dicha cantidad de abanicados colocaron a Pagán entre los tres primeros relevistas en la historia de los Rays.

