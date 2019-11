Marchan contra la planta de amoniaco en Topolobampo

Pescadores, activistas, indígenas y pobladores de varias comunidades se manifestaron en el acceso de los terrenos donde se pretende instalar la planta de amoniaco

Carlos Bojórquez

AHOME._ Pescadores, activistas, indígenas y pobladores de varias comunidades marcharon este sábado del Centro Cultural de Topolobampo al acceso de los terrenos donde se pretende instalar la planta de amoniaco, para manifestar su rechazo al proyecto.

Al contingente, de unas 300 personas, se unieron los diputados federales Iván Ayala y Lucinda Sandoval, así como el ex Diputado Gerardo Peña, ahora integrante del colectivo “Aquí No”.

Durante la marcha, con pancartas y una bandera de la Nación Yoreme Mayo al frente, se lanzaron consignas señalando los posibles riesgos del proyecto y se cantó el Himno Nacional en lengua yoreme.

Al llegar a la puerta de acceso de las instalaciones de Gas y Petroquímica de Occidente, los manifestantes ejecutaron una clausura simbólica y se realizó un mitin.

Los primeros en dar un posicionamiento fueron los diputados Carlos Iván Ayala Bobadilla y Lucinda Sandoval Soberanes, quienes refrendaron su compromiso de hacer eco en tribuna las voces inconformes.

“No estamos en contra de la inversión, no estamos en contra inclusive de la planta, lo que no queremos es que se haga aquí, estuvo mal seleccionado el sitio, y por eso estamos apoyándolos a ustedes. Tenemos que estar muy pendientes para que la consulta que quieren hacer no se haga, porque está muy peligrosa esa consulta”, expresó Ayala.

“Estamos apoyando esta causa, esta lucha, compañeros, por el bien de nuestras bahías y de nuestra pesca ribereña, pesca de altura, por el bien del ecosistema. Nos estamos manifestando en contra de la planta de amoniaco, y vamos a cabildear en la Cámara de Diputados para que no se realice aquí, para que no se construya”, secundó Sandoval.

Después tocó turno a líderes indígenas de las comunidades que bordean la Bahía de Ohuira, quienes denunciaron “compra de voluntades” por parte de la empresa GPO, e hicieron un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que “escuche al pueblo que le dio el voto”.

“El lugar no es el adecuado, simplemente, está el respeto para las personas que están detrás de esa empresa, pero el lugar no es el adecuado. De mí podrán decir muchas cosas, ya empezaron a decir que hasta ya estoy a favor de la planta, pero eso es negativo, compañeros, podrán decir de mí que soy aquello que soy esto otro, pero nunca, compañeros, nunca voy a traicionar a mi gente como yoreme”, comentó Felipe Montaño, de Ohuira.

“Lázaro Cárdenas está en pie de lucha, nosotros somos la comunidad que más afectaría la planta de amoniaco, en todos los aspectos: tanto por los vientos como por la posición geográfica que tiene. Desgraciadamente, hay compañeros que se nos rajaron porque como ustedes saben, la planta pues tiene mucho recurso para comprar voluntades, y tenemos compañeros que les andan rogando mucho con recursos bastante elevados, pero Lázaro Cárdenas no va a declinar nunca”, externó Emilio Maldonado, del campo pesquero Lázaro Cárdenas, quien además acusó que su hija ha sido intimidada.

“Yo quisiera mandarle un mensaje a nuestro señor Presidente: él nos dijo que el pueblo iba a hacer historia, pero que nosotros necesitábamos darles el poder, y nosotros le dimos el poder absoluto, entonces, él es el que falta para hacer historia, él es el que nos debe, nosotros ya cumplimos”, manifestó Delfino García, del campo pesquero Paredones.

Por su parte, Joel Ulises Pinzón Vázquez, como integrante del colectivo ‘Aquí No’ y de la comunidad de Topolobampo, insistió en que es mayor el riesgo que el posible beneficio que tendría la planta para la región.

“En un principio, ellos siempre negaron que podría ocurrir un accidente, que era poco probable que pasara algo ahí, pero hace días, en la semana, lo dijeron: que es probable una fuga de amoniaco pero que no iba a ser tan catastrófica; entonces, no tenemos ni porqué prestarnos a ese riesgo, cuando en realidad los beneficiados son unos pocos, los inversionistas, porque ni siquiera han asegurado a los agricultores en cuánto les va a disminuir el insumo a ellos. No tenemos porqué sacrificar Topolobampo por el beneficio de ellos”, dijo.

Asimismo, defendió que detrás del movimiento no hay algún distribuidor de amoniaco, como han señalado los promotores de la planta, y en cambio, acusó a algunos funcionarios estatales, y en específico al delegado federal José Jaime Montes, de apoyar los intereses de particulares por encima del bienestar y la seguridad de la población.

“Cómo es que servidores públicos, como él, sí tienen la amabilidad de darle el tiempo a la empresa, pero en ningún momento se han acercado con las comunidades. ¿En algún momento, el delegado de Sinaloa se ha acercado a hablar con ustedes?, entonces porqué está haciendo gestiones a favor de la empresa. Aprovechamos para hacer una denuncia en contra de las acciones de Jaime Montes a favor de la empresa, que se empiece a manejar con un poco más de rectitud”, apuntó.

GPO REITERA LLAMADO AL DIÁLOGO

Tras la manifestación ciudadana en contra de la planta de amoniaco, la empresa GPO reiteró su llamado al diálogo.

Mediante un comunicado, la subsidiaria de ProMan en México dijo ser respetuosa de la manifestación y diversidad de opiniones concebidas en el diálogo que permita alcanzar consensos e informar a la comunidad de una manera veraz y clara sobre el proyecto.

“Derivado de la manifestación realizada frente a las instalaciones de la empresa, reiteramos nuestra disposición al diálogo abierto en el que prevalezca la transparencia. Y es que las denostaciones, la campaña de miedo e información falsa cierran la puerta al desarrollo de Topolobampo y a las nuevas oportunidades que traerá para sus habitantes”, se lee en el documento.

GPO se dice comprometida a demostrar de manera contundente la legalidad y transparencia con la que se ha llevado a cabo el proyecto, afirmando que es viable, legal y sustentable.