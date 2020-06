Marco FabiÃ¡n concluye su aventura por Qatar: termina contrato con el Al-Saad

FUTBOL

Marco Fabián concluye su aventura por Qatar: termina contrato con el Al-Saad

El futbolista de 30 años podría regresar a la Liga MX, donde pasó por Chivas y Cruz Azul, en distintas ocasiones se ha mencionado la opción de volver al Rebaño

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo)._ La aventura de Marco Fabián en Qatar llegó a su fin. Este martes, el Al-Saad dio a conocer que terminó el contrato del mexicano y no habrá extensión alguna, por lo que no continuará en el equipo que dirige Xavi. Luego de seis meses en la institución, el canterano de Chivas habló con sus ex compañeros y se desearon mutuo éxito en los planes futuros.

“Por todo quiero agradecerles. Claro que quería pasar más tiempo con ustedes, con el staff, lo disfruté. Sé que este tiempo con coronavirus es el peor momento para todos, pero como dijo Xavi, conozco a todos ustedes y son muy buenos jugadores, pero lo más importante es cómo son como personas. Así que estoy muy feliz de haber compartido tiempo con ustedes, así es el futbol y les deseo a todos lo mejor”, expresó en su último entrenamiento.

“El club Al-Sadd agradeció a Marco Fabian después del final de su contrato con el equipo, hoy 30 de junio de 2020, el equipo había contratado al jugador mexicano en enero pasado. El cuerpo técnico y administrativo y los jugadores se dispusieron a despedirse del jugador, deseándole éxito en su futuro.

Durante su conversación con los miembros del equipo, Marco elogió el período en el que estuvo en el Al-Sadd Club, y señaló que el equipo posee un personal técnico con elementos distintivos de los jugadores que siempre pueden lograr victorias”.

El futbolista de 30 años podría regresar a la Liga MX, donde pasó por Chivas y Cruz Azul, en distintas ocasiones se ha mencionado la opción de volver al Rebaño. Otra de las posibilidades es una nueva oportunidad en la MLS, en 2019 jugó ahí para el Phidadelphia Union. Un escenario más es la liga de China, con la cual ya ha sido vinculado en el pasado.