Mariguana no es droga, es planta sagrada, dice Senadora de Morena

Es una planta extraordinaria que tiene beneficios increíbles, que ha sido satanizada para ser abusada comercialmente, considera la legisladora federal

Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, más conocida como Jesusa Rodríguez, actual senadora de Morena, afirmó este miércoles que la mariguana no es una droga sino una "planta sagrada".

"Pienso que primero la definición de drogas está equivocada. La mariguana no es una droga, como no lo es el peyote, como no lo son los hongos. Son plantas sagradas, hay que respetarlas y hay que regresarles su lugar", dijo la también actriz antes de iniciar el foro "Mariguana México".

Rodríguez Ramírez aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está en contra de que se haya destruido a la juventud con drogas como el crack, la cocaína y la heroína que han sido utilizadas por un mercado de abuso y de desprecio hacia la juventud y el ser humano en general.

Medios que la entrevistaron la cuestionaron si ella consideraba que la mariguana estaba dentro de las drogas dañinas, a lo que la senadora de Morena contestó que "de ninguna manera".

"Es una planta extraordinaria que tiene beneficios increíbles, que ha sido satanizada para ser abusada comercialmente. Si fuera una droga tendríamos muchos muertos por el consumo y tenemos muertos por el abuso comercial que se ha hecho ilegal", respondió la legisladora suplente de la actual titular de la Secretaría de Gobernación Segob, Olga Sánchez Cordero.

La senadora Jesús Rodríguez consideró necesario superar el debate de lo que son drogas para convenir en que se trata de plantas benéficas para la humanidad.

"El Presidente ha sido muy claro en eso. Necesitamos la paz, serenar al País. Éste es un paso para eso y nunca jamás la vamos a promover para niños y jóvenes, eso sería una cosa absurda", abundó la también activista.

"Siempre lo ha dicho, si es necesario para serenar al País, adelante [que la mariguana sea tolerada]. Él fue el que dio la avanzada [López Obrador]", dijo Jesusa Rodríguez.

"La hoy Secretaria de Gobernación puso la iniciativa [de consumo medicinal] en función de lo que había ido la instrucción del presidente. Si se necesita regular la mariguana y la amapola en términos medicinales, eso va a abonar la paz, hay que hacerlo", dijo la senadora de Morena.

Jesusa Rodríguez recalcó que existe consenso en su grupo legislativo para que la regulación de la mariguana pueda ser aprobada antes del 30 de abril, fecha en la que concluye el actual periodo de sesiones o a más tardar el siguiente, lo que implicaría que este tema deberá ser aprobado antes de que termine el año.

La senadora indicó que la legislación deberá impedir a las grandes empresas dedicadas a la comercialización de alcohol y tabaco dedicarse también a comercializar mariguana, y así privilegiar a los campesinos del País.

"Lo que queremos es que la ley plasme esta necesidad y que les impida a las transnacionales, que son voraces y que compran conciencias, que les impida la ley poder hacer esto", abundó la senadora.

"Porque ahora habemos senadores que no nos compra nadie nuestra conciencia. Por eso creemos que esta ley se puede hacer bien y se puede impedir no solamente que las transnacionales se apropien, sino que además en la ley con justicia social y que redunde en beneficio de nuestro pueblo”, señaló.

La semana pasada, Jesusa Rodríguez se convirtió en trending topic en la red social Twitter a raíz de su afirmación de que los españoles trajeron durante la Conquista una dieta violenta de la que surgieron los tacos de carnitas.

"Los españoles traían los cerdos y los mexicanos pusieron las tortillas. Recuerda que cada vez que comas tacos de carnitas, estás festejando la caída de la Gran Tenochtitlan", dijo en un video publicado en Twitter el pasado 14 de marzo, con motivo de los 500 años del inicio de la Conquista de México.

"Con esa conquista llegó la religión católica, y fue impuesta a sangre y fuego por fanáticos y asesinos que venían a depredar nuestro territorio y nuestra cultura”, expuso Jesusa Rodríguez, al señalar que los españoles no pudieron lograr ese propósito porque “nuestras raíces” son muy poderosas.

"Pero también nos trajeron una dieta violenta. Esa conquista se consumó el 13 de agosto de 1521 con la caída de la gran Tenochtitlan. Que, además, fue el primer día en que se comieron tacos de carnitas en este País", aseguró la legisladora.