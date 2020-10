Mario Bautista le pone un toque de tequila y mariachi al reggaetón; alista presentación en la Arena CdMx

Con motivo de las fiestas patrias, Mario Bautista lanzó su nuevo sencillo, ‘Tequila’, tema creado durante esta cuarentena y en el cual mezcla el reggaetón y la música de mariachi. La canción se convirtió en tan solo unos días en el estreno más exitoso del cantante

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- Hablar de Mario Bautista es referirse a uno de los cantantes mexicanos más exitosos de la actualidad. Con tan sólo 24 años de edad, el artista originario de la Ciudad de México se ha convertido en todo un referente del género urbano en la escena nacional.

En entrevista con SinEmbargo, Mario asegura que todo el éxito y el reconocimiento que tiene actualmente es producto de su esfuerzo, a que nunca ha dejado de trabajar y al apoyo de toda la gente que lo rodea.

“La verdad es que yo nada más soy un chamaquito que le mete, que trabaja, que todo el día está trabajando y que está agradecido por el resultado que le está brindando este trabajo, agradecido con su equipo por todo el trabajo que hacen porque Mario Bautista no es sólo una persona, es toda una familia”.

El cantante hace énfasis en que el éxito no llegó de un día para otro, sino es el resultado de muchos años de dedicación y asegura que el haber comenzado a trabajar desde temprana edad lo ayudó a ser una persona responsable y a tomar conciencia.

“Adquirí responsabilidades desde muy temprana edad, a los 17 años ya tenía una empresa, ya tenía a más de 30 personas trabajando conmigo desde staff, bailarines, músicos, gente de redes. Ahí te cae la conciencia de decir ‘mierda, sí la cago no me estoy fregando sólo a mí, estoy fregando a 15 familias que trabajan de este proyecto y no puedo hacerles esto’. Yo agradezco a la vida por lo que me ha presentado porque sino no sería la persona que soy ahora”.

Con motivo de las fiestas patrias, Mario Bautista lanzó su nuevo sencillo, “Tequila”, tema creado durante esta cuarentena y en el cual mezcla el reggaetón y la música de mariachi. La canción se convirtió en tan solo unos días en el estreno más exitoso del cantante.

“‘Tequila’ es una canción que nace por ahí de abril y me emociona que por fin está afuera. Es una canción que fusiona el reggaetón con el mariachi y que trae este sonido que refresca y que nos hace acordarnos del mariachi mexicano. Estoy muy agradecido con el Mariachi Gama 1000 por la participación y agradecido con la vida y con la gente”, menciona el cantante.

Mario asegura que los meses que se mantuvo alejado de los escenarios debido a la pandemia por la Covid-19 le sirvieron para acercarse más a su familia y amigos, pero sobre todo para conocerse de mejor manera e identificar sus propósitos.

“He estado realmente pensando mi propósito, lo que quiero, lo que persigo en la vida, lo que quiero sentir, sé que el éxito no es un logro, el éxito no es un Grammy, el éxito no es un Auditorio Nacional, el éxito no es una canción en número 1 en Billboard, el éxito es estar feliz, estar en armonía, estar estable, estar contento y agradecido con la vida. Y cuando vibras y conectas con estos sentimientos, entonces el éxito se vuelve ya no solo un momento sino toda la vida”.

PRESENTACIÓN EN ARENA CDMX

Mario Bautista será uno de los primeros artistas en realizar una presentación bajo la llamada “nueva normalidad”. El próximo 14 de noviembre, el cantante ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México, el cual estará a la mitad de su capacidad para respetar las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.

“Va a haber sanitización en la entrada, uso de cubrebocas y su sana distancia por eso estamos haciendo la mitad de aforo para que la gente pueda bailar y rumbear cada quien en su lugar. Estamos siguiendo todos los procedimientos que nos están dando para que se pueda realizar el evento y pues todo va viento en popa, los boletos ya se están acabando”.

El interprete agradece a todos sus seguidores el apoyo que le han brindado, pues a pesar de la contingencia y de la situación que se vive actualmente, muchas personas hicieron el esfuerzo para adquirir un boleto. Por este motivo, promete un espectáculo de calidad.

“Se siente cabrón, se agradece todo el esfuerzo que hace la gente para comprar un boleto y lanzarse, eso se agradece mucho y se valora por eso les estoy entregando contenido chingón, de calidad, donde se ve que hay trabajo detrás porque es mi manera de regresarles todo ese amor, esa contribución que me están dando, es mi manera de contribuirle a la gente que me apoya”.

MÁS MÚSICA NUEVA

A tres meses de que concluya el año, Mario Bautista afina los últimos detalles de su presentación en la Arena Ciudad de México y alista el lanzamiento de varios temas nuevos.

“Restan varias canciones, se viene mucha música nueva, se viene la Arena Ciudad de México, se vienen featurings duros, vienen canciones con Piso 21, Austin Mahone, con Lalo Ebratt. Ya vienen los últimos mesesitos del año y vamos a partirlos”.

El cantante no oculta su deseo por seguir traspasando fronteras y poder trabajar en un futuro con uno de los grandes exponentes del reggaetón a nivel mundial, el colombiano J Balvin, quien además es su amigo cercano.

“Me encantaría colaborar con J Balvin, cuando él arrancaba su carrera con “Ay, vamos” hace siete años coincidíamos en todos los conciertos de radio, en todas las promociones. Y ahorita que salió la canción se la mandé y me dijo ‘papito, que dura está, felicidades, va a tener mucho éxito’. J Balvin es una persona que admiro y qué sería un placer colaborar con él”.

Pero ese no es el único deseo de Mario, el artista no se pone límites y anhela trabajar con grandes artistas de la industria musical a nivel mundial como Justin Timberlake, Bruno Mars, Justin Bieber y Drake.

“De artistas en general me encantaría colaborar con Justin Timberlake, Bruno Mars, Justin Bieber, con Drake, vámonos a las grandes ligas ¿por qué pensar en chiquito? Somos los mexicanos que estamos representando al país y solo tiramos alto aquí, subimos la vara y sabemos que se puede y no hay límites”.