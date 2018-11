Marko CortÃ©s va por el panismo original; no mÃ¡s dedazos, propone

Marko Cortés va por el panismo original; no más dedazos, propone

El candidato a la dirigencia nacional del blanquiazul se reúne con la militancia mazatleca

Sheila Arias

En su campaña en busca de la dirigencia nacional del PAN, Marko Cortés encabezó en Mazatlán un encuentro con la militancia panista.

En su mensaje reconoció tres errores del partido que, de ganar, quedarán eliminados: No más 'dedazos', regresarán las elecciones internas; los dirigentes no buscarán cargos públicos; y no avalarán más alianzas con otros partidos, si la militancia no las aprueba.

