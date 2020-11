Marvel aclara si usará holograma de Chadwick Boseman en 'Black Panther 2'

La subdirectora de Marvel declaró cuáles son los planes de la compañía de cara a la secuela de la cinta estelarizada por el fallecido actor

Noroeste / Redacción

Fue el pasado 28 de agosto cuando Chadwick Boseman falleció repentinamente, luego de haber luchado contra el cáncer de colon que padeció desde 2016, de una manera muy discreta, pues sólo sus allegados más cercanos conocían que tenía esta enfermedad.

Tras su muerte, los fans del Universo Marvel comenzaron a especular sobre las medidas que deberían de tomarse para el personaje que encarnó en los últimos años Black Panther, ahora son los ejecutivos de la compañía quienes dan respuesta a estas dudas.

En entrevista con el medio argentino El clarín, la subdirectora de Marvel, Victoria Alonso, adelantó que no se tiene contemplada ninguna recreación digital del actor, como llegó a especularse en los últimos días.

"No. Solo hay un Chadwick, y no está con nosotros. Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solo en la ficción, y nos estamos tomando un poco de tiempo para ver cómo volvemos a la historia y qué hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible, de verdad", explicó Alonso.

La ejecutiva considera que realizar algún cameo, similar al que se hizo en la última entrega de Star Wars, con la mítica Carrie Fisher, en su rol de la Princesa Leia, podría llegar a parecer una falta de respeto, por lo que buscan honrar la memoria del actor de alguna manera, pero aún no está decidido cómo será, difundió quien.com.

“Porque Chadwick no solo fue una maravilla... sino que también me parece que como personaje lo que hizo nos elevó como empresa, y ha dejado su momento en la historia. Sé que a veces pasan dos meses o pasan tres meses en producción y uno dice, ya, fue mucho tiempo. Pero no es mucho tiempo, tenemos que pensar bien qué vamos a hacer, y cómo, y pensar cómo vamos a honrar la franquicia ", agregó.

Chadwick Boseman. (Instagram/Chadwick Boseman.)

De tal manera que ahora los fans tienen una respuesta clara, lo que abre la puerta a nuevas teorías sobre el rumbo que podría tomar la cinta que habla sobre Wakanda y su rey, algunos afirman que sería viable narrar en la secuela que también Black Panther murió y exista una ‘cesión’ de poder a su hermana en la historia.