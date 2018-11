MÃ¡s de 4 millones de pesos repartirÃ¡n en Torneo Anual Internacional de Golf de El Cid

Más de 4 millones de pesos repartirán en Torneo Anual Internacional de Golf de El Cid

En la competencia se espera una participación cercana a los 300 golfistas

Martín Narváez García

MAZATLÁN._ Más de 4 millones de pesos se han incluido para entregarse a los ganadores del 45 Torneo Anual Internacional de Golf que se efectuará a partir de este lunes y hasta el domingo 11 de noviembre en los links de El Cid, Golf & Country Club.

Autos último modelo a los hacedores de Hole in one, premios en metálico, rifas, sorpresas y un shoot out por 900 mil pesos se proyectan para entregarse a los ganadores de un field de 290 jugadores contemplados para acudir a la cita anual.

Eso fue informado en la celebración de la tradicional rueda de prensa que año con año cumple cita con los medios de comunicación. Ernesto Osuna, Johny Sterling, Adrián Salum y Martha Herrera presidieron la reunión en nombre del comité organizador del evento que hasta estos momentos tiene asegurados a 240 jugadores, pero con reservaciones de 50 más.

En su intervención, Ernesto Osuna puntualizó que este año se tienen novedades, como un aumento a la premiación gracias a los patrocinadores que se hacen presentes, así como el uso de los tres campos para el desarrollo de la competencia.

En su edición anterior, El Cid reunió a 250 jugadores, pero para este año, al abrirse a Marina, Moro y Castilla para cumplir con la asistencia del field completo.

El torneo inicia este lunes con registro de jugadores, rondas de práctica hasta el jueves, el viernes se inicia el torneo y continúa sábado y el domingo la ronda final con la premiación al final de las actividades.

“Hemos obtenido una buena respuesta de los patrocinadores a los que agradecemos su participación y por ello es que año con año aumentamos nuestra premiación”, comentó Ernesto Osuna.

