MÃ¡s que desaparecer, deben fortalecer estancias infantiles: Alcaldesa de Guasave

Más que desaparecer, deben fortalecer estancias infantiles: Alcaldesa de Guasave

Son necesarias las guarderías para que muchas madres trabajadoras puedan seguir contribuyendo en la economía de su hogar, refiere Aurelia Leal López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Más que desaparecer de un plumazo las estancias infantiles que funcionan en México, lo que se tiene que hacer es fortalecerlas para que sigan prestando sus servicios a las madres de familias y sus hijos, opinó la Presidenta Municipal de Guasave, Aurelia Leal López.

Surgida de la misma coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, la Alcaldesa guasavense manifestó su desacuerdo con la decisión del Gobierno Federal de no sostener las estancias infantiles.

“Esta decisión de decir no a las guarderías significa violentarle los derechos a todo mundo, es un trabajo de género de varios años que las mujeres hemos venido luchando para tener esas oportunidades y que de un plumazo alguien diga no, porque se están operando mal, pero no todas tienen la culpa, porque hay guarderías que están operando como debe de ser y eso vulnera los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas”, expuso.

Leal López recordó que hace apenas unos días en este municipio se presentó un caso en el que dos niñas de dos y tres años de edad fueron encontradas solas en casa, una de ellas amarradas, debido a que la mamá de las pequeñas las dejó encerradas porque se tuvo que ir a trabajar en un campo agrícola.

“Ahorita estamos viendo muchas situaciones de pobreza, de vulnerabilidad y a veces la falta de conocimiento obliga a tomar esas medidas que contravienen a los derechos humanos de los niños y las niñas”, lamentó.

“Si la señora no tiene quien se los cuide, esto nos obliga a nosotros a promover que son necesarias las guarderías, nosotros siempre hemos venido diciendo que las guarderías tienen que permanecer en nuestro municipio”.

Agregó que hoy las mujeres representan el 48 por ciento de la fuerza laboral y si no trabajan ellas, el hogar no puede sostenerse.

“Hoy la mujer tiene que contribuir a la economía familiar y a veces se descuidan los infantes, por eso son necesarias las guarderías, para que ellas tengan esa seguridad de que sus hijos van a estar seguros”, insistió.

La Alcaldesa de Guasave añadió que en los campos agrícolas las empresas que contratan mujeres deben de darles la facilidad de que puedan tener un lugar donde puedan dejar a sus hijos bajo cuidado de gente capacitada para ello, y como ejemplo está la agrícola San José.

“Conozco una agrícola, la San José, que tiene todo, tiene escuela, guardería, iglesia, albergue, y este tipo de empresas deben existir en todo el país y debe contribuir el gobierno para que se fortalezcan y salgan adelante”, dijo.

Leal López adelantó que próximamente se reunirá con representantes de las estancias infantiles de Guasave para ver de qué manera el Ayuntamiento puede apoyarlas para que estos espacios sigan prestando su servicio a las madres trabajadoras y sus hijos.