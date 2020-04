Mascota de Bill Belichick se roba los reflectores en Draft 2020 de la NFL

CIUDAD DE MÉXICO._ El head coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, dio la nota durante el draft virtual de la NFL.

Y es que en el pick 37, Belichick dejó en su lugar a su perro y las cámaras enfocaron al reemplazo mientras el entrenador en jefe de los Pats se encontraba en otra parte.

Su mascota, de raza husky siberiano, estaba sentado al frente del computador de Belichick, mientras que los presentadores se preguntaron: “¿Dónde estás Bill?, ¿dónde estás?”.

Put this in the Smithsonian. pic.twitter.com/krplmziCHS