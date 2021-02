Mauricio 'El Bronco' Lara sorprende en Wembley a Josh Warrington | VIDEO

LONDRES._ El mundo boxístico vivió una de las primeras sorpresas del año luego de que el mexicano Mauricio Lara derrotara por nocaut al hasta hoy invicto inglés Josh Warrington, en la Arena Wembley.

"El Bronco", oriundo de la Ciudad de México, arrancó el pleito como víctima ante un rival que hasta hace poco era el campeón de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo, pero eso no lo detuvo.

Lara stops Warrington and gets the upset victory! 🥊 pic.twitter.com/16CG8KrYiS