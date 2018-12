Max Peraza aprende con humildad a ser artista

El cantante sinaloense cierra un año lleno de aprendizajes sobre cómo labrar su joven carrera musical

Fernando Espinoza

Para Max Peraza este año ha sido para aprender, labrar su propia carrera, rodearse de la gente necesaria y, sobre todo, apostar por un proyecto propio, que le dé identidad a su carrera como cantante, productor y empresario de la música.

El cantante ofreció una entrevista para Noroeste en un pequeño rancho a las afueras de Mazatlán, que es un proyecto personal que ha estado trabajando, donde además realiza los ensayos con su banda.

- El año está por terminar ¿cómo lo viviste, hablando de la música?

“Ha sido un año lleno de aprendizajes tanto para mí, como para mis músicos, para mi oficia y para todo lo que viene siendo La Bandonona de Max Peraza, porque hemos superado muchas dificultades, tenemos un disco por hacer, pero tú sabes que ha entrado mucha competencia entre género, como la música urbana, por decir alguna, y nuevos cantantes dentro del regional, hay mucha competencia, pero todo el aprendizaje que hemos tenido nos ha bendecido con trabajo”.

- Hablas de que manejas tu propia carrera, pero específicamente ¿qué es lo que haces?

“Yo mismo me produzco mis discos, yo mismo busco la tela para mis trajes, le doy las ideas a mi sastre. Ya hasta tengo en puerta hacer mi oficina aquí en Mazatlán, donde ya pueda estar más atento del público que viene, de los empresarios, a veces vienen a conocernos, pero no tenemos dónde atenderlos. Soy una persona que piensa que dar un paso ya es una ganancia y así ir logrando las cosas, estoy al pendiente de cada detalle, claro, con la ayuda de mi equipo, donde está mi hermano Carlos, quien es como mi mano derecha”.

- ¿Para cuándo el nuevo disco?

“A pesar que tenemos casi dos años de que no sacamos un disco nuevo, seguimos teniendo público, gente que gracias a Dios nos sigue y está al pendiente de lo que estamos haciendo, ya estamos trabajando en el disco, yo pienso que para finales de enero ya saldrá o poquito antes, tengo muchos planes, estás viendo si nos presentamos en el Carnaval y ahí presentarlo. Es una producción grande, posiblemente un disco doble porque estamos festejando ya cinco años que estoy como solista con mi propia banda”.

- Tienes cinco años como solista, pero desde antes haz estado picando piedra, ¿qué es lo más difícil de mantenerse?

“Lo más difícil es que en este negocio la gente confunde la amistad con el trabajo, a mí me gusta rodearme de amigos, a veces no tenemos qué ser tan buena gente porque hay gente que abusa, no voy a dejar mi esencia, pero este año me enseñó que hay que tener un orden y no desperdiciar el trabajo de mis compañeros y el mío. A veces creen que por ir a tocar a una iglesia el día de la Virgen o a San Judas Tadeo, la gente piensa que es porque ya no tienes trabajo o porque un narcotraficante te mandó, pero no, es parte de mi agradecimiento y que me gusta rodearme de la gente, pero hay quienes quieren pasar los límites”.

Max Peraza adelantó que está en la búsqueda de nuevas agrupaciones o cantantes para apadrinar dentro de la que será su nueva oficina musical, ya tiene bajo su tutela a Banda Nativos del Puerto, pero va por más y siempre un paso a la vez.