Max Peraza ofrece nueva producciÃ³n musical

Festeja su séptimo aniversario

Max Peraza ofrece nueva producción musical

El cantante sinaloense además ha grabado duetos con grupos importantes del regional mexicano

Fernando Espinoza

Max Peraza está de festejo, este fin de semana celebró su séptimo aniversario con una nueva producción discográfica bajo el brazo y algunos duetos con importantes agrupaciones.

Hace algunos días estrenó “Volver da flojera”, junto a Grupo Firme; “Tu conciencia” y “Los caminos de la vida”, con Grupo Codiciado, ahora ha querido celebrar a lo grande su séptimo aniversario.

La Bandononona de Max Peraza presentó el 25 de mayo su versión en vivo al tema “Le hace falta un beso”, a través de YouTube, ahora, sigue la fiesta con “Volumen 2”, del álbum “Puras pa’pistear”, el cual está disponible a partir desde el 29 de mayo, en todas las plataformas digitales.

Sobre su séptimo aniversario, Max Peraza comparte que no ha sido un camino fácil, pero que está muy contento por todo lo que ha logrado en este tiempo como solista.

“Me siento muy contento porque no es fácil en esta carrera poder mantenerse, aguantar tantos años con un proyecto que empezó desde cero, solo con la ilusión de llegar a ser alguien dentro del regional mexicano y pues, a pesar que ha habido altas y bajas, siempre me he mantenido queriendo hacer las cosas bien y eso le ha gustado a mi público, estos siete años han sido de bastante enseñanza para mí, esto viene siendo como la graduación de mi carrera, me siento ya preparado para dar el siguiente paso y seguir consolidando como cantante”, dijo Max Peraza vía telefónica.

Luego del gran éxito de la primera entrega de esta colección de joyas musicales, llegan más canciones “llegadoras”, en la voz de este intérprete del regional mexicano, de la mano de Music Vip Entertainment.

Algunos de los temas incluidos en “Puras pa’pistear volumen 2” son: “Le hace falta un beso”, “Tu risa”, “Amor de los dos”, “El desquite”, “La chancla”, “A la orilla de un palmar”, “Cucurrucucú”, “El rey de mil coronas”, “La gallina habada”, “Estás que te pelas”, “Nadie”, “Que el mundo ruede”, “Una entre un millón”, “Con tal que seas feliz”, “Debajo de los laureles” y “El manicero”.

“Este disco tiene de especial que lo estoy lanzando de manera independiente, ya tengo mi propia pequeña empresa y estoy por primera vez lanzando un disco en vivo, con algunos videos musicales también en vivo”.

Finalizó diciendo que en esta nueva etapa solo será Max Peraza, el nombre de la Bandadononona Clave Nueva queda atrás para enfocarse solo en él.