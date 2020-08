Mayra Ramírez, de origen hispano, la primera paciente en recibir trasplante de pulmones a causa del Covid-19

La cirugía se realizó en el Northwestern Medicine, un centro hospitalario de Chicago, que hizo además un segundo trasplante

Héctor Castro

02/08/2020 | 11:55 AM

"La gente necesita entender que el Covid-19 es real. Lo que me pasó a mí te puede pasar a ti, así que por vaor, usa un cubrebocas y lava tus manos", expresa Mayra Ramírez en una conferencia en Chicago, después de su recuperación médica.

Lo extraordinario de su testimonio, es que se trata de la primera paciente en Estados Unidos en recibir un trasplante de sus dos pulmones, afectados por el nuevo coronavirus.

En el centro médico Northwestern Medicine, donde se hizo la cirugía, pidió que otros hosptales en Estados Unidos consideren el trasplante de pulmón para pacientes con Covid-19, según el comunicado difundido por la institución médica.

"Si hubiera estado en otra unidad de cuidados intensivos de Covid, mi cuidado habría terminado y yo no estaría aquí hoy. Estoy muy agradecida de que Northwestern Medicine no se rindiera y me brindara esta segunda oportunidad; lo primero quele dije al doctor Bharat después de la cirugía fue 'gracias por salvar mi vida'", expresó.

Mayra Ramírez es originaria de Carolina del Norte y se mudó a Chicago en 2014. Con otros padecimientos en su salud, llevaba una vida saludable, con ejercicio incluido.

Pero en abril, después de un mes de que decidió hacer trabajo desde su casa ante el aumento de casos de Covid-19, tuvo los primeros síntomas y se atendió por teléfono, siguiendo las instrucciones médicas.

Los síntomas que empezó a registrar fue fatiga, espasmos crónicos, diarrea y la pérdida del gusto y el olfato, además de una fiebre ligera. Pero fue hasta el 26 de abril en que se sintió muy mal y acudióa urgencias.

A los 10 minutos de ingresar, ya estaba con un ventilador mecánico y estuvo en terapia intensiva durante seis semanas.

A principios de junio, sus pulmones mostraban daños irreversibles, señala el comunicado médico, y estaba claro que solo el doble trasplante pulmonar podría salvarla.

"El equipo de trasplantes hizo una evaluación urgente y en 48 horas de estar lista para el doble trasplante pulmonar, fue intervenida quirúrgicamente el 5 de junio, convirtiéndose en la primera paciente en Estados Unidos en recibir un doble trasplante pulmonar tras sobrevivir al Covid-19", dice la institución médica.

"No recuerdo nada durante mis seis semanas en la unidad de cuidados intensivos. Cuando finalmente me desperté, era mediados de junio y no tenía idea de por qué estaba en una cama de hospital. Menear los dedos de los pies fue difícil y sentí que había perdido muchas habilidades cognitivas ”, dice Ramírez.

"Pero desde mi trasplante, no ha habido un solo día en el que haya dado un paso atrás. Sí, he tenido que pagar un precio mental y físico, pero incluso en mis días más bajos, puedo hacer un poco más que el día anterior ", añadió.