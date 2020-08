FUTBOL

Mazatlán FC Sub 17 cae por goleada ante Necaxa Sub 17

El equipo del puerto fue víctima de tres goles de Miguel Pedroza

Noroeste / Redacción

11/08/2020 | 12:11 AM

Mazatlán FC Sub 17 no pudo encontrar su mejor versión en el campo y terminó goleado. (Twitter @MazatlanFC)

AGUASCALIENTES._ En la categoría Sub 17, Mazatlán FC no tuvo la misma fortuna que en la Sub 20, ya que el representativo sinaloense cayó por goleada de 5-0 ante su similar del Necaxa, en acciones celebradas también en la cancha 2 de la Casa Club de los Rayos.

A diferencia de la Sub 20, Mazatlán FC jamás se pudo encontrar en el campo, por lo que rápidamente fueron presas del mejor juego de los anfitriones, quienes salieron con la mira bien enfocada.

Al término del primer tiempo, el marcador ya mostraba un 3-0 a favor de los locales, siendo Miguel Pedroza autor de dos goles.

Para el complemento, la situación no cambió mucho, ya que Necaxa siguió volcado en el área mazatleca hasta que cayó el cuarto tanto de los hidrocálidos, por la vía de Roberto Rodríguez.

Para finalizar las acciones, Pedroza firmó su "hat trick" para poner un pesado 5-0 en el pizarrón de goles.

Con el resultado, los morados se estancaron en una unidad que los ubica en el puesto 11 de manera provisional y su próximo encuentro será el próximo sábado 15 de agosto ante Pumas de la UNAM en el campo 1 del Centro Deportivo Benito Juárez a partir de las 17:00 horas.