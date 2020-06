MazatlÃ¡n no es plaza futbolera: Julio CÃ©sar ChÃ¡vez

Mazatlán no es plaza futbolera: Julio César Chávez

La leyenda del boxeo mexicano se muestra escéptico ante la respuesta que vaya a tener el Mazatlán FC por parte de la afición

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, se mostró escéptico respecto al nuevo equipo de la Liga MX, el Mazatlán FC, y estima que no la tendrá fácil, ya que en Mazatlán está muy arraigado el beisbol y no la considera una plaza futbolera.

“En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo. No sé qué difícil vaya a ser para que el equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio porque la gente no está acostumbrada a ese deporte", declaró en entrevista al diario Esto el mejor boxeador en la historia de México.

Chávez, nacido en Sonora, pero radicado desde hace muchos años en Sinaloa, agregó que en Culiacán hay más afición por el balompié, pero no cree que en el puerto suceda lo mismo.

"Creo que en Culiacán la gente es más futbolera. En Mazatlán nunca se ha sabido que haya futbol”.

Incluso, el ex triple campeón mundial de boxeo dijo que en Dorados de Sinaloa, donde incluso estuvo como director técnico Diego Armando Maradona, no se llenaba el estadio y sólo ocurría eso cuando iban a jugar América o Chivas.

"Sí, y aún así solamente se llenaba el estadio cuando jugaba el América o Guadalajara, y no creas que estaba a reventar. Con lo de Maradona sí hubo un poquito más de audiendia", apuntó.

Chávez culminó deseando suerte a la plaza y al equipo, esperando que con lo que se ha anunciado en cuanto al estratega Juan Francisco Palencia y lo que quieren hacer, tengan éxito.

"Pero, pues ojalá les vaya bien, creo que este proyecto lo hizo el Gobernador Quirino pensando que a lo mejor va a ir gente de fuera.

“Puede ser, traer gente de Durango, que está cerca; de Escuinapa, de los alrededores, pero te digo, va ser una muy dura tarea. Entonces, el Gobernador, que es oriundo de Mazatlán, le está poniendo todas las canicas, ojalá que funcione”.

