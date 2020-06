Mazatlán no es un lugar sólo beisbolero: Said Godínez

El ex jugador de Tecos está seguro que el nuevo equipo de futbol profesional Mazatlán FC será bien aceptado por la afición de casa

Rafael Moreno

10/06/2020 | 11:38 AM

Said Godínez jugó en Primera División con Tecos.

MAZATLÁN.__ El ex futbolista profesional de Tecos UAG, Said Godínez, recalcó que en Mazatlán y Sinaloa no solamente hay afición al beisbol, sino por el contrario, hay mucho gusto por el futbol y se ve por el mayor número de campos de este deporte.

“Siempre mucha gente que son de otros estados solamente se sabía de beisbol y así se manejó por años, pero poco a poco con todos los jugadores que hemos salido de Sinaloa, la gente empezó a voltear a ver al futbolista sinaloense”, dijo Godínez.

“Pero en realidad los que conocemos nuestro estado de 15 años a la fecha, sabemos que hay más canchas de futbol que de beisbol y por ende más aficionados al balompié”.

El mazatleco está seguro que el nuevo equipo de futbol profesional Mazatlán FC será bien aceptado por la afición de casa.

“Era un sueño por muchos tener futbol profesional de Primera División, era algo que tarde que temprano iba a pasar cuando se concretó la construcción del estadio, en ese momento empezó el sueño del aficionado mazatleco”.

Desde que se anunció la llegada del futbol del máximo circuito los comentarios de todo tipo surgieron.

“Los comentarios siempre van a existir, sean buenos o malos, lo que sí sé es que Mazatlán FC va dar de qué hablar por mucho tiempo”.

Godínez externó a todo Mazatlán que apoyen el proyecto, porque muchos como él no tuvieron la fortuna de vivir el momento y debieron emigrar del puerto.

“Así es, a mí me tocó salir de mi casa, dejar la familia y qué mejor que ahora lo tendrán cerca, tienen que aprovechar la oportunidad que se presenta en este momento, el futbolista mazatleco tendrá que ser disciplinado y con mucha ilusión.

“Pero el respaldo no únicamente deberá ser del jugador y aficionado, sino de todos los que tengan que ver con el futbol, ya que es una oportunidad de crecimiento y desarrollo en todos los sentidos para todo Mazatlán”.