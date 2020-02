MazatlÃ¡n no puede estar secuestrado por comerciantes: Alcalde

Mazatlán no puede estar secuestrado por comerciantes: Alcalde

El Químico rechaza se haya utilizado la fuerza pública para detener a cuatro vendedores ambulantes, ayer, pues asegura que fueron los comerciantes quienes agredieron a los policías

Belizario Reyes

20/02/2020 | 11:34 AM

La remodelación del mercado José María Pino Suárez seguirá, porque no se puede tener secuestrado a Mazatlán, expresó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Va a seguir (dicho proyecto), no podemos tener a Mazatlán secuestrado", expresó Benítez Torres.

Negó que ayer se haya utilizado la fuerza pública para detener a cuatro vendedores ambulantes, pues asegura que fueron los comerciantes quienes agredieron a los policías.

"No utilizamos fuerza pública para nada, lo único que hicimos fue invitarlos a que cumplieran los acuerdos (de reubicación en la calle Aquiles Serdán), entonces cuando les dijimos que si no respetaban los acuerdos, ellos agredieron a los policías, es una falta a la Policía, al orden y al Buen Gobierno", expresó el Alcalde.

"Nosotros en ningún momento agredimos, yo tengo videos, aunque algunos medios dicen lo contrario, (dicen) que la Policía agredió a la gente, no, fue al revés, la gente agredió a la Policía, tengo testimonios".

Manifestó que en este caso no se habla de locatarios de puestos fijos o semifijos, pues con ellos todavía no se llega.

También expresó que no hay necesidad de socializar el proyecto de remodelación, porque a dicho mercado no se le va a hacer nada, únicamente se le va a limpiar.

"No hay necesidad de socializarlo porque al mercado no se le va a hacer nada, únicamente lo vamos a limpiar, que se vea, o sea nada va a pasar, sí saben (los comerciantes), ya les mandamos decir", continuó.

"Pero bueno, si se remontan a la historia este mercado 'Pino Suárez', que es patrimonio cultural de los mazatlecos y que nos pertenece a todos, incluyéndolos a ustedes, no solo a los locatarios, cuando se construyó no se pudo inaugurar en dos años porque los locatarios hacían grilla, entonces por eso es que (no se inauguró antes)".

Además, manifestó que él ha platicado con los comerciantes de puestos fijos y semifijos.

"Con los locatarios por qué platicar si todavía no hemos hecho nada ahí, (el llamado es a) que se serenen", reiteró Benítez Torres.

"La verdad es que no agredimos a nadie, no vamos a perjudicar a nadie, que eso quede muy claro, los vamos a reubicar unos metros, a lo mejor 20 metros de donde estaban (los vendedores ambulantes que estaban en el cuadrante del mercado), nadie va a perder su fuente de empleo, ahora que si no quieren aceptar las reglas del juego entonces sí estoy facultado para moverlos".

Dijo que no sabe si reubicará a los vendedores ambulantes en la calle Aquiles Serdán o en otras calles, pero será cerca del mercado José María Pino Suárez.

Con relación a una marcha programada para esta mañana, dijo que a los participantes en la misma los va a atender el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.