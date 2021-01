BOXEO

McGregor vs. Pacquiao es el objetivo de Conor

En 2017, el irlandés enfrentó a Floyd Mayweather Jr. y ahora quiere medirse al Pacman en este año, si bien su primer reto por librar es la UFC 275

Noroeste / Redacción

Conor McGregor vs Manny Pacquiao es la pelea que el de UFC quiere en el boxeo este 2021.

Porque "una no es ninguna", Conor McGregor busca otra oportunidad en el boxeo este 2021 y quiere que su rival sea el legendario Manny Pacquiao, por lo que ya hay pláticas para buscar concretar esta pelea que podría ser igual de mediática que su debut en el 2017 contra Money Mayweather.

"Creo que es muy, muy probable que suceda este año. ¿Cuándo? No estoy tan seguro, quizás al final de año. Supongo que todo dependerá de lo que se me presente después. Sé que las conversaciones se están ampliando y estoy listo para ese cinturón también. Ya sabes, es un título mundial de boxeo en juego", comentó The Notorious a ESPN.

El título al que el europeo se refiere es el de Peso Welter de la Asociación Mundial de Boxeo en poder del Pacman, quien a sus 42 años presume un récord de 62 peleas ganadas, 2 empates y 7 derrotas, una de esas en contra de Mayweather Jr. en 2015.

A la espera de concretar esa presentación de boxeo, lo que es un hecho es que McGregor estelarizará la cartelera de UFC 275 el próximo 23 de enero contra Dustin Poirier, en la que espera sea su primera "de dos o tres peleas más" este año en el octágono.

McGregor vs. Mayweather, su debut en boxeo

La primera aventura del irlandés en el pugilismo fue en agosto del 2017 frente a uno de los mejores de la historia, Floyd Mayweather Jr., quien le derrotó por nocaut en 10 rounds.