'Me dijeron en la vacuna, cuando fui, que no saludara de mano durante 40 días', dice Vicente Fernández

La declaración del cantante se presentó mientras explicaba que las persona que lo visitan en su rancho pueden pasar, pero él ya no sale a saludar por las precauciones

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El cantante Vicente Fernández declaró que recibió una vacuna, sin especificar más detalles, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“Me dijeron en la vacuna, cuando fui, que tuviera cuidado. Que fuera a dos metros durante cuarenta días, de distancia. Y que no saludara de mano”, dijo Vicente.

El “Charro de Huentitlán” fue entrevistado por la periodista sobre el caso de acoso en el que se le acusa de haber tocado sin consentimiento los senos de sus seguidoras en unas fotografías.

La declaración del cantante se presentó mientras explicaba que las persona que lo visitan en su rancho pueden pasar, pero él ya no sale a saludar por las precauciones.

Ante los hechos, los seguidores del cantante especularon sobre la presunta administración de la vacuna contra la COVID-19, tal fue el caso del presentador Juan José Origel, quien viajó a Florida, Estados Unidos, para vacunarse.

Medios como The New York Times, el New York Post, Fox News y The Daily Mail publicaron la nota e hicieron énfasis en la polémica que se generó en México y Estados Unidos por permitirle a un personaje del medio artístico recibir la vacuna mucho antes de miles de personas vulnerables.

El estado de Florida, conocido por su habitual presencia de residentes y turistas latinoamericanos, está recibiendo a varios viajeros que solo arriban al territorio para obtener la vacuna, y luego se marchan. Su Gobernador, Ron DeSantis, señaló que solo se permite la vacunación a las personas con residencia en esa jurisdicción.

Igualmente, aclaró: “Estamos desalentando a la gente a venir a Florida solo para vacunarse”. Con esa línea, las autoridades afirmaron que el Departamento de Salud investigará el uso indebido de las dosis.

“Está absolutamente prohibido que alguien entre a Florida durante un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente”, remarcó el portavoz Jason Mahon. Además, solicitó a la ciudadanía que reporte estos casos irregulares.