Me siento intimidada, dice Dignora Valdez, que pide igualdad en la policía de Ahome

Rosario Dignora Valdez López ofreció una rueda de prensa este martes para dar su versión de lo acontecido este fin de semana

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La agente de la Policía Municipal de Ahome, Rosario Dignora Valdez López, dijo sentirse temerosa e intimidada luego de haber señalado la falta de igualdad y equidad de género al interior de la corporación.

"Me siento intimidada, sí, el ambiente laboral es pesado en este momento, porque hay divisiones. Veo miedo en mis compañeras y compañeros, de que si se ven involucrados conmigo de alguna manera, tengan alguna represalia", declaró.

"Cuando uno hace este tipo de cosas, sabe que puede desencadenar cosas no muy agradables. No puedo decir que me siento preparada, porque hay muchas activistas que desaparecen, porque hay muchas activistas que les pasan cosas malas, por supuesto que no me siento preparada, pero estoy tratando de hacer algo", agregó.

Valdez López ofreció una rueda de prensa este martes para dar su versión de lo acontecido este fin de semana.

Narró que el viernes se presentó por iniciativa propia al evento conmemorativo del Día de la Mujer, donde subió al estrado para exigir, principalmente, igualdad de oportunidades en la corporación, argumentando, con diplomas y certificados en mano, que tiene méritos para aspirar a un ascenso, pero se le ha rechazado la solicitud en reiteradas ocasiones.

Reconoció que no informó a su jefe inmediato, pues temía que no le autorizara o bloqueara su participación, se fue al evento del Día de la Mujer sin solicitar permiso, y no le contestó las llamadas a su jefe pensando que le iba a llamar la atención.

Al día siguiente, al presentarse a sus labores, le entregaron una boleta de arresto bajo el fundamento de que no había cumplido un servicio al que estaba encomendada en Topolobampo, a donde debía acudir para dar una plática en una escuela, pues está asignada al área de Programas Preventivos.

Al respecto, Valdez López expuso que días antes le habían informado que no participaría en esa plática, situación que su jefe inmediato conocía, mas no sus superiores, por lo que consideró que está mal fundamentado su arresto.

Asimismo, dijo que al tener un expediente impecable durante 13 años de servicio, esperaba que todo quedara en un llamado de atención, sin embargo, le aplicaron la sanción mayor, de 36 horas de arresto, lo cual consideró injusto y excesivo.

"En los correctivos también se tiene que aplicar la igualdad, y fue por eso que decidí cumplir en tiempo y forma mi arresto. Consideré que lo más leal era tomarlo, a pesar de que esto afecta mi historial, pues se mantenía intacto", expresó.

La agente indicó que el lunes tuvo una plática cordial con el director de Seguridad Pública Municipal, Juan Francisco Fierro Gaxiola, quien estuvo de acuerdo en generar proyectos internos que tengan que ver con equidad de género, y se comprometió a contemplar la posibilidad de crear un departamento encargado de ello. Aunque externó que sus compañeros, y sobre todo sus compañeras, no se quieren involucrar en su lucha, y se han mantenido al margen.

'Usan caso para apalear al Gobierno'

Aunque lamentó que el Alcalde Billy Chapman no se haya tomado la molestia de llamarle o visitarla durante su arresto, Rosario Dignora Valdez López acusó que su caso está siendo utilizado por corrientes políticas contrarias para atacar al Gobierno Municipal.

"Este caso se está utilizando para apalear al gobierno, ya que se sabe tiene muchos errores en la administración, y hay posibilidades de que mi caso lo estén utilizando las corrientes políticas contrarias para afectar más a este gobierno", expresó.

Tras darse a conocer el arresto, un abogado intentó promover un juicio de amparo reclamando 'un ataque a la libertad personal' de Dignora, así como 'actos de incomunicación, malos tratos, tortura y cualquier otra violación de derechos humanos', pero la agente no ratificó la denuncia, señalando que no dio su consentimiento para presentarla.

Además, Valdez López acusó que muchos actores políticos tomaron su caso como bandera y hasta publicaron fotos con ella en redes, pero dijo que más allá de la difusión mediática, ella busca que se generen acciones.

"Me siento desprotegida, porque con los likes, las compartidas, y todo eso, se hace el caso evidente, pero aquí conmigo todavía no tengo a nadie atrás de mí. ¿Dónde están todos esos organismos que dicen que están defendiendo a las mujeres?, como ven, aquí estoy sola presentando esta rueda de prensa. Se ha presentado un chorro de gente para la foto, vean el Face, ahí me tienen etiquetada, bien linda", externó.