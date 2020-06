Me siento mÃ¡s motivado ya que hay una posible fecha de inicio: Sasagi SÃ¡nchez

Me siento más motivado ya que hay una posible fecha de inicio: Sasagi Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO._ Para el nuevo lanzador de Diablos Rojos del México, Sasagi Sánchez, es motivante saber que ya hay una fecha tentativa para arrancar la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Platicando con Sasagi Sánchez, que se encuentra en su casa al igual que el resto de sus compañeros, se le preguntó: ¿Cómo te sientes física y anímicamente en estos momentos?

“Me siento muy bien, ya que a diario me ejercito y me sigo preparando, todos los días nos mandan un plan de trabajo muy complejo para realizarlo aquí en casa, y en estos momentos me siento más motivado ya que hay una posible fecha de inicio”.

Al estar cerca de que se pueda iniciar la temporada y que se pueda dar el debut de Sasagi Sánchez, se le cuestinó: ¿Cómo te sientes de ser Diablo y cuál es tu responsabilidad con el México?

“Siempre salgo a dar lo mejor de mí y hoy que estoy con ellos me siento agradecido y orgulloso de pertenecer a un gran equipo”.

Para Sasagi Sánchez no ha sido fácil entrenar en esta cuarentena, ¿qué responsabilidad representa prepararse en casa?

“Es una gran responsabilidad ya que tenemos que hacer todos los ejercicios con lo que tenemos aquí en casa y se requiere de mucha disciplina y compromiso”.

- ¿Qué necesita Sasagi Sánchez para estar al 100 por ciento?

“Sólo ajustar algunos detalles para regresar al campo de entrenamiento casi listos”.

Éste es el mensaje que Sasagi Sánchez dejó para la afición escarlata.

“Muchas gracias por seguirnos apoyando, ya falta poco para que regrese el beisbol y verlos a todos ahí en el estadio”.