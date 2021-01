Me siento totalmente apoyado por el priismo: Mario Zamora

Luego de ser designado por su partido, así como por el PAN y el PRD como precandidato para la Gubernatura por la alianza Va x Sinaloa, el Senador de la República sostiene que está entusiasmado de abanderar este proyecto en busca de ser Gobernador

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Luego de ser designado como precandidato a la Gubernatura por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática para las elecciones del próximo 6 de junio, Mario Zamora Gastélum afirmó que se siente totalmente apoyado por el priismo.

El Senador de la República fue el elegido por el PRI como único aspirante a representar al partido en el actual proceso electoral, por ende, en cuestión de días será el candidato designado por el tricolor, el PAN y el PRD para buscar la Gubernatura de Sinaloa.

El ahomense el día de su registro como precandidato del PRI, no fue bien recibido por un sector del partido, ya que al llegar a la sede estatal del tricolor, habían mujeres simpatizantes de Jesús Valdés Palazuelos, líder del Revolucionario Institucional en Sinaloa, que querían que el ex Alcalde de Culiacán fuera el elegido para representar al partido en las próximas elecciones, y no él.

Al final, con algunos reclamos y expresiones a favor de Valdés Palazuelos, se registró como precandidato Zamora Gastélum. Para el Senador estas expresiones son válidas, pero dijo sin dudar, que él se siente apoyado por todas las esferas del priismo.

“Me siento totalmente arropado por el priismo, hoy tuve una reunión con los subcomités de Culiacán, tuve una reunión muy padre, en corto, de abrazo, de apapacho, acompañamos a los distintos aspirantes a registrarse como candidatos a diputados federales, a Sergio Esquer a Faustino Hernández a Víctir Godoy, un muy buen ambiente”, mencionó.

“Tuve la oportunidad de reunirme con tres personajes muy relevantes del priismo, don Juan Millán, Jesús Enrique Hernández Chávez, en fin, me reuní con el ex Gobernador Jesús Aguilar, estuve con Aarón Irizar, con distintos personajes del priismo, muy contento, mañana estaremos en los Mochis reuniéndonos con gente del partido del PRI, pero también con mis compañeros y amigos del PAN y ya no paramos”, añadió.

Zamora Gastélum sostiene que es la cuarta vez que aparecerá en las boletas electorales, de las tres anteriores, ha perdido dos veces, aunque señala que una de ellas más bien fue un empate, ya que pudo ir al Senado; también perdió la Alcaldía de Ahome en 2010 y el único triunfo fue cuando logró ganar una diputación local.

Ante ello el priista se dijo convencido de que ha aprendido de todos esos procesos que ha pasado, y que esas experiencias lo ayudarán en la contienda para la Gubernatura.

“He ganado una, he perdido otra y digamos que el Senado lo considero como un empate, no gané el primer lugar, pero gané la entrada al Senado, tampoco perdí, Cuén y Maquío no son senadores, yo sí lo soy, entonces digamos, que llevo un ganado, un perdido y un empatado”, subrayó.

“La derrota que no cambio por ningún motivo es la derrota del 2010, una derrota electoral, pero un gran aprendizaje como persona, como ser humano, como político y aspirante a representar a una comunidad”, agregó.