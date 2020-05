Medias Blancas de Chicago hace campaÃ±a de donaciÃ³n de sangre

Medias Blancas de Chicago hace campaña de donación de sangre

Hubo 100 citas para hacer donaciones de sangre, que se llevaron a cabo en los alrededores del estadio

Noroeste / Redacción

CHICAGO.__ En un principio, los Medias Blancas de Chicago tenían previsto pasar el 8 de mayo en San Francisco, disputando una de las muchas series pospuestas por la pandemia del coronavirus.

Pero el Guaranteed Rate Field fue un lugar importante el viernes, pese a las bajas temperaturas. Los Medias Blancas y la Cruz Roja de Estados Unidos, en conjunto con Anheuser-Busch, el socio cervecero oficial del club, organizaron un evento de donación de sangre, ante la necesidad creada por la pandemia del Covid-19.

Hubo 100 citas para hacer donaciones de sangre, que se llevaron a cabo en los alrededores del estadio. El ex ligamayorista Ron Kittle, quien conectó 140 cuadrangulares en ocho temporadas con los Medias Blancas, y quien actualmente es embajador del equipo, fue uno de los donantes.

“El beisbol es importante, pero dar también lo es”, dijo Kittle antes de hacer su donación. “Me preguntaron si estaba interesado y dije ‘Claro, cualquier cosa con tal de ayudar'.

“Es un asunto mundial. Es importante que si no estás saludable, te mantengas en casa. Es una de las claves en todo esto. Siempre hemos salido incluso si no estamos sanos, pero no podemos hacerlo ahora. Yo utilizo una mascarilla no por mi propio beneficio. No quiero que alguien me contagie, y lo hago con respeto. Creo que debemos mantenernos fuertes. Hay que estar enfocados”.

Se respetaron las medidas de distanciamiento social en el área de donación, y se les tomó la temperatura a los 10 miembros de la prensa y se le requirió que utilizaran mascarillas, antes de ingresar al parque.

(Con información de MLB)