COLUMNA

Medicina del Deporte

Corazón Saludable (2 de 3)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, usted merece calidad de vida, y ¿sabía usted que ésta sólo depende de usted? Pues bien, si se aplica independientemente de su edad, puede mejorar, porque el sufrimiento es opcional, ¿por qué? El ser humano, al igual que todos los seres vivos, se hicieron para moverse por su propia estructura, no andar con carreras (tomarse el tiempo), ni estresarse (preocuparse), recuerde si vivimos estresados, “queriendo arreglar el mundo”, descomponemos nuestro cuerpo y se van a producir dos hormonas; el cortizol y adrenalina, los cuales ponen al organismo en defensa, lo cual es bueno los primeros minutos, pero si esto se prolonga por más de seis horas, se cae en fatiga principalmente de órganos blandos, entre estos, el corazón.

Si usted vive relajado, es feliz con lo que tiene, a todo le encuentra salida, va a producir otras dos hormonas, encefalia y endorfina, lo cual le da a su organismo bienestar (que es diferente a ser flojo, desacomedido, etcétera), y al estar su organismo relajado, tiene una cultura alimenticia de buena a muy buena, se hidrata con agua natural, realiza actividad física en promedio diario de 20 a 90 minutos, sin llegar al cansancio, fatiga o dolor, usted estará con una gran factibilidad de tener un corazón saludable.

Claro, existen enfermedades que no las podemos prevenir, o el envejecimiento orgánico, el cual se traduce por una hipofunción de mismo, bueno, eso es parte de los años, pero a pesar de eso, si no se llevan a un esfuerzo máximo, esos órganos deben ser suficientes para la vida, sólo hay que adaptarse a ella, y ya que dejen de funcionar, pues a recibir la muerte con alegría y actitud positiva; es cierto que no estamos preparados, pero señores, es el ciclo de vida.

La mayoría de las cardiopatías son prevenibles, y lo más bueno de esto, es que el individuo lo puede hacer, ya que mantener el corazón saludable no requiere demasiado tiempo o esfuerzo, sólo es decidirse y cambiar de hábitos como, levantarse temprano y moverse más, que la actitud sea positiva, aprender a disfrutar de la vida completa, esto es personal, el riesgo de cardiopatía, todos lo podemos padecer, pero el prevenirlo sólo es decisión individual, si no puede eliminar todos los factores productores de cardiopatía y sólo puede con algunos, su calidad de vida también mejorará, por lo tanto no se dé por vencido, la próxima columna veremos qué debe de hacer y si usted no cae en la exageración, prepárese para ir mejorando su salud y condición física. Sólo decídase.