COLUMNA

Medicina del Deporte

Mitos del rendimiento físico

Dr. Epifanio Castañeda Labra

26/09/2019 | 10:38 AM

Amigo lector de Noroeste, cuántas veces usted ha escuchado voy a tomar esto para rendir más, "usted que cree, que sea cierto o mentira", recordemos que en la antigüedad los profesionales de la medicina, y también hoy en la actualidad dan medicina para quitar la fiebre y el dolor (no todos) en lugar de ir por la causa. Bueno, pues existen muchas sustancias que bloquean (inhiben), disminuyen o aumentan la respuesta del sistema nervioso, lo que hace que se pierdan respuestas fisiológicas del organismo, esto es uno de los factores que ocasiona la muerte súbita.

El rendimiento deportivo incluye múltiples factores, pero el principal es la disciplina (salud, alimentación, hidratación, entrenamiento, técnica y táctica del juego, etc.), pero cuando se hace "trampa" (medicamentos, doping, juego sucio, etc.), el organismo puede ser que no capte la fatiga o dolor "por lo que consumió", pero estos síntomas ahí están, lo que ocasionará diversas alteraciones a corto, mediano o largo plazo, repercutiendo en la salud del individuo, así como en la calidad de vida.

Cannabis se ha usado por siglos desde la antigüedad como en el presente, se usa por sus propiedades psicoactivas. Sus principales componentes son el tetrahidrocannabinol (THC), cuyo precursor es el cannabidiol, y uno de sus metabolitos el cannabinol. Además de sus diversos efectos psicoactivos que se sitúan entre los psicomimétricos (que se acercarían a la LSD), y los depresores (próximos a los del alcohol), el THC produce algunos efectos de interés en el contexto de esta obra entre los que destacan la analgesia, la acción antiemética, el aumento del apetito y la misma acción suavemente euforizante.

Estas acciones de la mariguana se ven reflejadas de manera diferente de acuerdo a la susceptibilidad del individuo, algunos países y sus gobiernos desde décadas se han propuesto el uso medicinal, aunque esto último se necesita de investigación.

Ketamina es un agente con capacidad alucinógena, que interactúa y bloquea el receptor lutamatérgico NMDA de forma no competitiva. A dosis bajas posee buenas cualidades analgésicas tanto para dolores agudos como crónico.

Cafeína, además de ejercer los conocidos efectos estimulantes sobre el Sistema Nervioso Central, son muchos los datos experimentales y clínicos que avalan un cierto efecto analgésico. Éstas y otras sustancias farmacológicas (naproxeno, diclofenaco, paracetamol, etc.), cualquiera que tome el "deportista", sólo esta autoenagenándose y dañando la autodefensa del organismo a las cargas que es sometido, ya que sea cual sea el resultado de la competición, no es por rendimiento físico limpio, sino por alteraciones que da el medicamento al sistema nervioso, y esto condiciona a lesiones daño orgánico. Cuídese, recuerde que no hay "entrenadores cobardes".