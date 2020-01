Mejoran cinco dispensarios mÃ©dicos de comunidades rurales en Ahome

Mejoran cinco dispensarios médicos de comunidades rurales en Ahome

La inversión supera los 200 mil pesos que consistió en mejoramiento de infraestructura y equipamiento de los dispensarios ubicados en Ohuira, Poblado 6, Ejido 5 de Mayo, Ejido Primero de Mayo, y El Bule

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Con una inversión que supera los 200 mil pesos, el Ayuntamiento de Ahome mejoró las condiciones de cinco dispensarios médicos en comunidades rurales.

La inversión, que consistió en mejoramiento de infraestructura y equipamiento de los dispensarios ubicados en Ohuira, Poblado 6, Ejido 5 de Mayo, Ejido Primero de Mayo, y El Bule, se ejecutó como parte del Programa de Infraestructura Básica de Salud, de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, en coordinación con Salud Municipal.

"Una de las preocupaciones más grandes que tiene su Presidente Municipal es llevarle servicios de salud de calidad a los más necesitados, y que lo tengan a la puerta de su casa. Sabemos que es muy difícil para muchas personas acceder al tema de salud, y la demanda de estos dispensarios que estamos equipando es muy grande, son personas que realmente necesitan el servicio, porque no se pueden desplazar a la ciudad", comentó el titular de la Didesol, Marco Vinicio Contreras Bringas.

"Esto va a significar un beneficio aproximadamente a unas siete mil familias, es un beneficio que está siendo palpable. El Presidente Billy Chapman ha estado muy comprometido con la salud de todos ustedes desde su inicio", señaló, por su parte, el director de Salud, Francisco Espinoza Valverde.

Se informó que está contemplado abrir también un dispensario médico en la Villa de Ahome, y adquirir otra ambulancia, ésta, para que brinde el servicio de traslados programados sin costo.

El Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno se dijo comprometido a 'trabajar afanosamente todos los días en resolver las necesidades y los problemas más graves de la ciudadanía', aunque sea en áreas fuera de su competencia, como la salud o la educación.

"Uno de los problemas más graves de nuestro municipio es precisamente el de la salud, que es una materia sobre la que el Gobierno local no tiene competencia, pero tampoco hay una restricción legal. No somos responsables de la salud del pueblo de manera directa, pero yo recogí este clamor social de la ciudadanía ahomense de que por primera vez el Gobierno Municipal debía de tener una participación más activa en materia de salud, y por ello he decidido, junto con el cuerpo de Cabildo, hacer millonarias inversiones en este rubro tan elemental", expresó.

Y una vez más, como ha hecho desde su campaña político-electoral, se lanzó en contra de los ex gobernantes, que 'lograron afanosamente, con mucho esfuerzo y empeño, generar mayor pobreza y mayor desigualdad social', desatendiendo las necesidades de la población.

"Y en el municipio de Ahome no era la excepción, muchos millones de pesos se robaban de los programas federales y del tesoro local... Una de las primeras acciones de un Presidente Municipal en Ahome, y no le fallaban, casi todos antes de mí, era comprarse una mansión más grande", reclamó.