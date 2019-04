MemorÃ¡ndum de AMLO debilita la democracia, considera PRD

Memorándum de AMLO debilita la democracia, considera PRD

La dirigencia estatal del sol azteca asegura que López Obrador está buscando acaparar el campo de acción de los poderes Legislativo y Judicial

Heriberto Giusti Angulo

17/04/2019 | 12:10 AM

El memorándum emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar sin efecto a la “Reforma Educativa” afecta a la división de poderes, considera el dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, Audómar Ahumada Quintero.

“Significa que deja sin efecto una resolución, un decreto emitido por un poder autónomo, que es el Poder Legislativo. Y no conviene que en el país continúen ciertos hechos, ciertos actos que dan la impresión de que el presidente cada vez más concentra y decide todo”, opina.

“Está teniendo conductas que hablan de una falta de consideración y de respeto por los otros poderes. Ya ha dado muestras de ello cuando se ha referido al Poder Judicial, cuando ha planteado a través de sus voceros la posibilidad de crear una nueva área y de incorporar a cinco magistrados más, con lo cual la cúpula del Poder Judicial estaría constituída por 16 magistrados. Lo que se pretende es tener un control, por parte del presidente, de ese Poder”, dice.

A pesar de estar en contra de esa decisión, aclara que sí apoya ciertas ideas emitidas por el mandatario, tal como el perdón hacia los disidentes de aquella reforma del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Yo en lo personal estoy a favor de que los que fueron hechos presos, sujetos a proceso o cesados por la resistencia que mostraron a la reforma en su momento, pues que se les levanten las sanciones... Pero todo ello podía haberse hecho sin que el presidente emitiera un memorándum”, expresa.

Por otro lado, Ahumada Quintero arremete también contra la llamada “Reforma Laboral” que el Gobierno actual hizo de manera “exprés” hace unos días, por considerar que deja de lado aspectos clave para los trabajadores del esquema de outsourcing.

“En la reforma laboral se ha hecho mucho ruido de los cambios que ha habido de las condiciones para la democratización sindical para la intervención de los trabajadores en las decisiones de sus asuntos importantes. Pero hay que decir que han dejado intactos muchos otros asuntos”, comenta.

“Se quedaron solamente en la parte de las decisiones del registro de los sindicatos, de la elección de sus dirigentes, etcétera. Y no está resuelto el tema de los salarios... y el tema del outsourcing no lo trataron, simplemente”, opina.

Considera también que dicha reforma fue impulsada por intereses económicos del extranjero, en vez de hacerla teniendo como base los intereses de los trabajadores locales.

“Yo creo que hicieron esto para cumplir solamente con la exigencia sobre todo de los demócratas, en el caso de los Estados Unidos, y del Gobierno de Canadá, quienes introdujeron en el proceso de discusión de lo que ahora es el T-MEC”, opina.

“A la contraparte norteamericana y canadiense les interesa que no sea tan poco lo que las empresas invierten en salarios, porque evidentemente así son más competitivas para instalarse aquí que para instalarse allá. Entonces presionaron no tanto porque estén a favor de los trabajadores, sino porque están buscando que haya condiciones de equiparación en términos de gastos de las empresas y que no sea muy reducida la parte salarial y las vuelva mucho más competitivas contra ellos”, dice.